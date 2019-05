Voller Vorfreude ist man beim Trachtenverein Reckhölderle Niedereschach auf das bevorstehende große Pfingstzeltager der Trachtenjugend aus dem Trachtengau Schwarzwald, das von Samstag, 8. Juni, bis Montag, 10. Juni, erstmals seit zehn Jahren wieder in Niedereschach stattfindet. Insgesamt 213 Kinder und Jugendliche zwischen sieben und 16 Jahren aus 15 Vereinen haben sich zu diesem Trachtenjugend-Höhepunkt angemeldet.

Das Motto des Zeltlagers lautet „Hollywood im Eschachtal“. Entsprechend bunt und abwechslungsreich wird getreu dem Motto das dreitätige Lagerprogramm ausfallen. Passend zum Thema kommt es im Verlauf der Veranstaltung auch zu einer Oscar-Verleihung. Zudem sind wie in Hollywood auch schauspielerische Fähigkeiten gefragt, wenn es gilt, ein Mitmachtheater einzustudieren, das dann bei der Oscar-Verleihung aufgeführt werden soll.

Gestartet wird das Zeltlager am Pfingstsamstag um 14 Uhr mit einer Umzugsparade von der Kulturfabrik zur Eschachhalle. Die Vorbereitungen für das Lager, bei dem der Niedereschacher Trachtenverein mit stolzen 47 Kindern und Jugendlichen auch die größte teilnehmende Gruppe stellen wird, laufen seit Monaten auf Hochtouren. Bei den Jugendleitern des Reckhölderle und beim unterstützenden Organisationsteam laufen die Fäden zusammen. Der Vorsitzende des Vereins, Claus Stange, zeigt sich sehr stolz auf das Organisationsteam und die Jugendleiter. „Sie leisten großartige Arbeit“, lobte Stange bei einem Pressegespräch in den Räumen der Kulturfabrik, bei dem das Programm vorgestellt wurde.

Zu den zahlreichen Höhepunkten zählt eine Lager-Olympiade, bei der nach dem Vorbild eines „Spiel ohne Grenzen“ zahlreiche Aufgaben und Geschicklichkeitsspiele zu bewältigen sein werden. Eine Dorfrallye, ein gemeinsamer Gottesdienst und ein abwechslungsreiches Lagerleben auf dem Zeltplatz hinter der Eschachhalle und vieles mehr runden das kinder- und jugendgerechte Programm ab. Die Lage des Zeltplatzes lässt es zu, dass die komplette Infrastruktur der Eschachhalle, angefangen von der Küche bis hin zu den sanitären Einrichtungen, genutzt werden kann und bei schlechtem Wetter auch Ausweichmöglichkeiten bestehen hen. Auch für die Verköstigung der Kinder und Jugendlichen wird seitens des Trachtenvereins mit einem eigenen Küchenteam unter Einbeziehung der Eschachhallenküche gesorgt.

Für die geplante reichhaltige Kuchentheke würde man sich über Kuchenspenden sehr freuen. Wer einen Kuchen spenden möchte, sollte sich vorab bei Stephan Lindinger unter Telefon (07728) 1320 oder bsm-lindinger@t-online.de melden.

Natürlich sind auch alle Interessierten eingeladen, beim Pfingstzeltlager vorbeizuschauen. Am Pfingstsonntag und am Pfingstmontag sind auch Gäste zum Mittagessen willkommen, berichten die Organisatoren.

Das Treffen

Bereits zum vierten Mal in seiner Vereinsgeschichte ist der Trachtenverein Reckhölderle Niedereschach, den traditionell eine erfolgreiche Jugendarbeit auszeichnet, in diesem Jahr Ausrichter des nicht minder traditionellen Pfingstzeltlagers für den Trachtengau Schwarzwald. Zuletzt war dies 2009 der Fall. Aus insgesamt 15 Vereinen werden die 213 Kinder und Jugendliche an Pfingsten nach Niedereschach kommen. Die teilnehmenden Vereine kommen aus St. Georgen, Oberndorf, Dußlingen, Altburg, Bierlingen, Schwenningen, Zimmern, Langenschiltach, Empfingen, Leidringen, Wildberg, Schömberg (Gaujugend), Niedereschach, Flözlingen und Schwenningen (Almfrieden). (gdj)