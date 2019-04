von Gerd Jerger

Als vorzüglicher Gastgeber erwies sich am vergangenen Wochenende einmal mehr die Twirling-Tanz-Sport-Gruppe (TTSG) Niedereschach. Sie hatte am Samstag den Baden-Württemberg-Cup am Samstag und am Sonntag die Baden-Württembergischen Meisterschaften ausgerichtet.

Lob von allen Seiten

Das TTSG-Team rund um die Vorsitzende Alena Schechtmann hatte alles bestens vorbereitet und organisiert und erhielt hierfür von allen Seiten viel Lob. Besonders freute man sich bei der TTSG über die lobenden Worte der Vizepräsidentin den Deutschen Twirling-Sport-Verbandes, Stephanie Paulus-Reschke aus Niedergünzau, sowie über den Zuspruch aus den Reihen der am Start befindlichen Twirling-Sport-Vereine aus ganz Deutschland. Sie fühlten sich in der für den Twirling-Tanz-Sport hervorragend geeigneten Eschachhalle sichtlich wohl und liefen im sportlichen Bereich zur Höchstform auf.

Mit ansteckender Freude bereicherten die Jüngsten der TTSG das Programm mit einem herrlichen Tanz.

"Heute ist der Tag der Tage", so Paulus-Reschke am Sonntagmorgen mit Blick darauf, dass in Niedereschach das dritte und letzte Qualifikationsturnier für die Deutschen Meisterschaften stattfand. Erfahrungsgemäß, so die Vizepräsidentin, werden Jahr für Jahr beim letzten Qualifikationsturnier die besten sportlichen Leistungen geboten. Sie wünschte allen Starterinnen viel Erfolg und wies darauf hin, dass sich natürlich nicht alle die Deutsche Meisterschaft qualifizieren können. Doch allein schon der Mut, sich auf dem Parkett den Juroren und Jurorinnen sowie dem Publikum zu stellen, verdiene Respekt, Anerkennung und Applaus gleichermaßen.

Starker Zusammenhalt

Alena Schechtmann freute sich, verbunden mit dankenden Worten, dass alles so reibungslos verlaufen ist und dass sie vom ganzen TTSG-Team einmal mehr so großartig unterstützt worden sei. Von den vielen Eltern, die mithalfen, die Sportlerinnen und Gäste kulinarisch zu versorgen, bis zum Team beim Auf- und Abbau habe alles gepasst. Einmal mehr habe sich gezeigt, dass der Sport ein wichtiges Bindeglied der Gesellschaft ist und den Zusammenhalt stärkt.