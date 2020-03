von Gerd Jerger

Im Jugendclub läuft es rund. Und dass hier einfach die Chemie stimmt, dies wurde bei der hervorragend besuchten Jahreshauptversammlung im Minigolfheim deutlich und war auch über alle Berichte der Vorstandsmitglieder hinweg zu spüren.

Vorstand ein Jahr im Amt

Dabei war erst im Jahr zuvor die komplette Vorstandschaft neu besetzt worden, aber damit hat der Jugendclub wohl absolut kein Problem. Nur Lob, vor allem auch über die hervorragende Zusammenarbeit auch mit den Jugendclubs der übrigen Ortsteile, hatte der Vorsitzende Maik Schiebeck zur Versammlung mitgebracht. Habe man doch erst zum Jahreswechsel mit ihnen zusammen, sozusagen als Feuertaufe, den diesjährigen Neujahrsempfang mit Brotspende organisiert und bravourös über die Runden gebracht, aber auch im internen Bereich sei Vorbildliches geleistet worden, wie Schiebeck und die Schriftführerin Rebecca Moser in ihren Berichten erwähnten.

So die Teilnahme an der Landschaftsputzete: Mit 27 Helferinnen und Helfern, zwei Traktoren und einem Quad war der Jugendclub wie immer eine der größten Gruppen bei dieser Aktion. Das Organisieren, der Einkauf der Farben und der neue Anstrich des Jugendraums habe die Mitglieder ganz ordentlich gefordert. Nach eineinhalb Wochen harter Arbeit mit dem Streichen der Clubräumlichkeiten konnte der Raum dann jedoch in den Clubfarben Blau und Grün neu erstrahlen. Weiterhin gut angenommen werden die Rent-a-Clubler-Aktionen, die daraus eingegangenen Spenden habe man gut gebrauchen können, mit einem neuen 49-Zoll Smart-TV konnte die Ausstattung bereichert werden.

Viele Aktivitäten bereichen das Jahresprogramm im Jugendclub, wie der gemeinsame Maiausflug. | Bild: Verein

Räume müssen saniert werden

Einzig die Tatsache, dass man auch im vergangenen Jahr den Umbau der Vereinsräumlichkeiten nicht weiter vorantreiben konnte, schmälerte die guten Nachrichten. Hier werde es höchste Zeit, etwas zu unternehmen, da so langsam der Putz von den Wänden falle und der Boden immer größere Löcher kriege. Allein mit dem schmalen Budget des Jugendclubs alleine sei da nicht viel zu machen, aber früher oder später komme man um den Umbau nicht mehr länger herum.

Bei den clubinternen Unternehmungen wurden als Highlights das Kanu-Fahren in Tschechien genannt neben dem Camping über drei Tage im Gemeinschaftszelt am Sunthauser See, der auch das Gemeinschaftsgefühl im Club deutlich gestärkt habe. Und neben der Maiwanderung nach Flözlingen gab es zahlreiche Cocktail- und Bad-Taste-Partys. Ein ereignisreiches und spannendes Jahr für den Club, so das Resümee von Maik Schiebeck, da es vor allem auch gelungen sei, wieder einige neue Mitglieder anzuwerben, um den Fortbestand des Clubs zu sichern.

Einnahmen fließen in Clubraum

Da im Berichtsjahr etliches in die Vereinsräumlichkeiten und die Ausstattung investiert wurde, musste auch Kassier Nico Simonelli in seinem Jahresabschluss etwas kleinere Brötchen backen, mit einem Gesamtgewinn von 52,29 Euro gab man sich jedoch rundum zufrieden. Anlässlich seiner einstimmig herbeigeführten Entlastung des Vorstandes zeigte sich als Vertreter der Gemeinde Gemeinderat Martin Emminger begeistert, wie sich die Jugendlichen mit Landschaftsputzete oder den Rent-a-Clubler-Aktionen in das Dorfgeschehen mit einbringen.

Und vor allem, dass sie das, was sie dabei erwirtschaften, auch regelmäßig gleich wieder in die Jugendräume investieren, so dass finanziell am Jahresende halt auch nicht viel übrig bleibe. Dass es mit dem Ausbau der Räumlichkeiten leider bisher nicht geklappt habe, das tue ihm als Jugendclub-Veteran wirklich leid. Jedoch habe die Gemeinde durch die vielen anstehenden Investitionen momentan erhebliche finanzielle Belastungen.

Anmerkung der Redaktion: Diese Hauptversammlung hat noch vor dem amtlich angeordneten Verbot von Vereinsversammlung stattgefunden.