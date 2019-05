von Albert Bantle

Seit 25 Jahren gibt es die Landfrauen der Gesamtgemeinde Niedereschach. Bei der Jahreshauptversammlung im Landgasthof „Zum Mohren“ in Fischbach wurden gleich 27 Frauen aus allen vier Ortsteilen der Gesamtgemeinde für 25-jährige Mitgliedschaft geehrt. Es sei schon beeindruckend, dass von den 34 Frauen, die vor 25 Jahren rund um die bereits verstorbene Gründungsvorsitzende Brigitte Frank die Landfrauen ins Leben riefen, noch 27 mit dabei sein können, freuten sich Vorsitzende Mechthild Ketterer und ihre Stellvertreterin Martha Ettwein. Heute könne man sich die Gemeinde ohne die vielfältig engagierten Landfrauen gar nicht mehr vorstellen, so Ortsvorsteher Peter Engesser.

Nur noch wenige Landwirtinnen

Mitglieder bei den Landfrauen sind Frauen jeden Alters und jeden Berufs. Zu den Zielen gehört es, die Situation von Frauen in Gesellschaft, Politik und Beruf zu verbessern, gleichberechtigte Mitsprache auf allen Ebenen zu erreichen, Frauen zu fördern und zu stärken durch Weiterbildung sowie die Lebensqualität auf dem Land zu verbessern. Dazu gehört es auch, den Dialog zwischen Verbraucher und Erzeugern zu verbessern und die heimische Landwirtschaft zu stärken, wenngleich bei den Landfrauen in der Gesamtgemeinde nur noch wenige tatsächlich in der Landwirtschaft tätig sind.