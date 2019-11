von Gerd Jerger

Auf Hochtouren laufen beim Musikverein „Harmonie“ Niedereschach derzeit die Vorbereitungen für das traditionelle Jahreskonzert am Samstag, 23. November, um 19.30 Uhr in der Eschachhalle. Als Konzertpartner konnten die Niedereschacher Musiker in diesem Jahr die Musikkapelle Kolbingen gewinnen.

Gerne bewirten die Mitglieder des Musikvereins bei dem Konzert die Besucher in der Pause und nach dem Konzert im Foyer der Eschachhalle. Dort sind dann Tische und Stühle aufgestellt. Auch nach dem Konzert sind alle eingeladen, dort zu verweilen, mit den Musikern und Musikerinnen ins Gespräch zu kommen und ein paar unbeschwerte Stunden zu verbringen. Dankbar ist man bei der Harmonie auch dem Gesangverein Eintracht Niedereschach, der schon seit Jahren die Bewirtung hervorragend übernimmt, so auch beim bevorstehenden Konzert.

Freuen dürfen sich alle Musikfreunde auf das bevorstehende Konzert des Musikverein Harmonie Niedereschach, die zusammen mit der Musikkapelle aus Kolbingen auftreten. | Bild: Gerd Jerger

Eigens für das Konzert absolvierten die Musikerinnen und Musiker der Harmonie nun ein Probenwochenende in Ortenberg. „Die intensiven Proben haben sich gelohnt und wir hoffen, unseren Gästen am 23. November ein schönes und unterhaltsames Konzert präsentieren zu können“, erklärt die Erste Vorsitzende Jenny Huber in ihrer Einladung an alle Musikfreunde aus nah und fern.

Besonders freut man sich in Niedereschach auch auf die Freunde der Musikkapelle Kolbingen. Die Gemeinde Kolbingen liegt mit seinen rund 1260 Einwohnern am Rande des Naturparks Obere Donau, rund 15 Kilometer nördlich von Tuttlingen. Die Musikkapelle wurde im Jahre 1926 gegründet. Neben der Jugendarbeit, welche im Jahr 1968 das erste Mal mit einer Jugendkapelle startete, gibt es seit 2001 auch eine Seniorenkapelle, in der die Ehrenmitglieder des Vereins die Möglichkeit haben, unabhängig des Jahresprogramms zusammen zu musizieren.

Das Konzert in der Eschachhalle beginnt am Samstag, 23. November, um 19.30 Uhr. Der Eintritt beträgt für Erwachsene acht Euro und für Jugendliche bis 16 Jahre vier Euro.