von Gerd Jerger

Die Vorfreude auf die bevorstehende närrische Kampagne 2019 war den Mitgliedern der Niedereschacher Narrenzunft, der Deifelzunft und der Lehr-Hexen deutlich anzumerken, wie es sich am Sonntagabend vor der Kulturfabrik beim gemeinsamen Häsabstauben aller drei Zünfte unter dem Dach des NarrenbundesNiedereschach zeigte.

Die Narren gehen personell gestärkt in die heiße Phase: Unter der Regie von Markus Hasler, dem Zunftmeister der Deifelzunft, der auch das Häsabstauben leitete, konnten die drei Zünfte 13 neue Hästräger in ihren Reihen aufnehmen. Neu in die Deifelzunft sind: Sophia Schmidt, Sascha Seckinger, Daniel Reuter, Selina Spiegelberg und Nico Trompler. Als neue Mitglieder der Narrenzunft wurden Michael, Corinna, Annika, Julian und Franziska Storz aufgenommen. Bei den Lehr-Hexen waren es Michaela und Luca Stojkoski und Samuel Grüter. Sie alle legten das Gelöbnis auf den NarrenbundNiedereschach ab.

In gereimter Form begrüßte Markus Hasler die zahlreich erschienenen Narren der Zünfte. Bei der Häskontrolle standen in diesem Jahr die Kinder im Blickpunkt, wobei sich Hasler mit der präsentierten Häsern der Kinder sehr zufrieden zeigte. Unterstützt wurde er bei der Häskontrolle von Zunftmeisterin Tanja Bayer und dem Oberschnurri Sandra Burgbacher sowie Zunftmeister Bastian Holzem und dessen Stellverterter Kai Burger von der Deifelzunft.

Im Anschluss an das Häsabstauben und die Neuaufnahmen wurde im "Narrenstüble" der Narrenzunft gefeiert, und die zahlreich anwesenden Narren konnten sich dort mit einer Gulaschsuppe stärken und aufwärmen.

Närrische Termine

Beste Stimmung herrscht bei den Hästrägern der drei Niedereschacher Zünfte. | Bild: Gerhard Jerger

Der Narrenfahrplan und die ausgegebenen Arbeitspläne zeigten, dass in den kommenden Wochen einiges auf die Narren zukommt. Unter anderem richtet der Narrenbund am Sonntag, 3. Februar, in Niedereschach wieder einen großen Umzug aus. Am Samstag, 23. Februar, ist wieder ein Deifelobed geplant. Am Donnerstag, 28. Februar, werden die Kinder- und Schulkinderkinder befreit, der Narrenbaum wird gestellt und am Abend besuchen die Narren den Ball der Frauengemeinschaft Niedereschach. Am Freitag, 1. März, findet ab 14 Uhr im Katharinensaal die Kinderfasnet statt. Hinzu kommen in den nächsten Wochen zahlreiche Besuche von Bällen und Umzügen bei auswärtigen Zünften. Zwei weitere Pflichttermine stehen mit dem Besuch der zwei Freundschaftstreffen der Schwarzwälder Narrenvereinigung in Eisenbach am 10. Februar und Bad Dürrheim am 17. Februar auf dem Narrenfahrplan.