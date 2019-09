von Gerd Jerger

Eine 100-Tage-Frist bemisst bekanntlich die Zeitdauer, die einem neuen Amtsinhaber oder einer neuen Regierung zugestanden wird, um sich einzuarbeiten und erste Erfolge vorzuweisen. So hat auch im Juni die Sozialgenossenschaft „Bürger für Bürger“ in Niedereschach ihre Arbeit mit den ersten Helfern aufgenommen mit dem Ziel, Senioren in allen Belangen des täglichen Lebens beizustehen, sie zu begleiten, zu helfen oder einfach da zu sein. Nach knapp drei Monaten zieht die stellvertretende Vorsitzende und Ansprechpartnerin im Büro in der Rottweiler Straße, Monika Weißer, eine erste Bilanz.

Genügend ausgebildete Helfer: „Bisher läuft wirklich alles hervorragend“, so freut sich Monika Weißer. „Hatten wir anfangs noch gedacht, dass wir nicht genügend Helfer für unsere gesteckten Ziele finden, so ist inzwischen das Gegenteil der Fall“, erzählt sie. Am 17. Juni ist die Ausbildung der ersten Helfer gestartet, auch der zweite Kurs im Oktober sei bereits voll und es lägen auch schon vier Anfragen für einen weiteren Kurs im Frühjahr vor. Im Moment seien zehn Helfer im Einsatz, die regelmäßig 16 Klienten aus allen Niedereschacher Ortsteilen betreuen.

