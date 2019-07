von Gerd Jerger

Der neugewählte Ortschaftsrat in Kappel ist zu seine ersten Sitzung zusammengekommen. Wichtigste Entscheidung nach der Verpflichtung der Ratsmitglieder durch den noch amtierenden Ortsvorsteher Werner Reich war die Wahl eines Nachfolgers für Reich, der schon länger angekündigt hatte, sich nach Jahrzehnten aus der Kommunalpolitik zu verabschieden. Einstimmig votierten die Ratsmitglieder für den „Stimmenkönig“ bei der Ortschaftsratswahl, Thomas Braun, als neuen Orts-Chef.

Reine Formsache

Formal muss der Gemeinderat in seiner Sitzung zwar noch höchst offiziell Braun zum Ortsvorsteher wählen, doch gilt dies wie auch bei Peter Engesser in Fischbach und Alfred Irion in Schabenhausen als reine Formsache.

Einziger Kandidat

Es war Ortschaftsrat und Gemeinderat Siegfried Reich, der Braun als neuen Ortsvorsteher vorgeschlagen hatte. Er begründete dies mit dem herausragenden Wahlergebnis von Braun. Jutta Weißer brachte als weiteren möglichen Kandidaten den Kappeler Gemeinderat Markus Dietrich ins Gespräch, doch dieser winkte sofort ab, auch wenn ihn „der Vorschlag ehre“. Er sein neu in der Kommunalpolitik und neu als Gemeinderat und meinte daher, dass das Ortsvorsteheramt ein erfahrener Kommunalpolitiker übernehmen sollte. Damit blieb Thomas Braun der einzige Kandidat, er wurde einstimmig gewählt.

Das Ende einer Ära

Zum stellvertretenden Ortsvorsteher wurde einstimmig Daniel Ruf gewählt. Nachdem bei die beiden einzigen Frauen im Rat, Jutta Weißer und Stefanie Schwarzeit, erklärt hatten, nicht zur Verfügung zu stehen, blieb Daniel Ruf als einziger Kandidat. Bürgermeister Martin Ragg war es, der Werner Reich verabschiedete und vom Ende einer kommunalpolitischen Ära in Kappel sprach. Reich war seit 1984 Gemeinderat, Ortschaftsrat und seit 1999 Ortsvorsteher (wir berichten noch).