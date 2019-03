von Gerd Jerger

Der Koordinator für Rennsport, Willy Haßler, erinnerte bei der Jahreshauptversammlung des Radfahrervereins Viktoria 1910 Niedereschach (RVN) an das Jahr 2018 und blickte auf das laufende Jahr 2019: 2018 hatte der RVN mit dem 18-jährigen Denis Jäckle aus Dauchingen nur noch einen einzigen lizenzierten Rennsportler.

Stärke: Beständigkeit

In seinem zweiten Jahr bei den Junioren männlich bestritt Jäckle zwölf von 13 Rennen im Rahmen des Interstuhlcups 2018. In der Juniorenwertung schaffte er den beachtlichen vierten Platz. Seine Stärke war wie schon in den Vorjahren die Beständigkeit. Er startete in fast allen Rennen und fuhr sie immer zu Ende. Zudem startete Jäckle gegen seine überregionalen Konkurrenten aus der Juniorenklasse beim Volvo-Preis in Schwenningen, wo er mit Platz 17 seine beste Platzierung der Saison 2018 erreichte. Leider, so Haßler, nehme sich Jäckle 2019 eine Auszeit vom Rennsport, weil er sich auf seinen bevorstehenden Schulabschluss und seine berufliche Zukunft konzentrieren möchte. "Somit werden wird in diesem Jahr keinen lizenzierten Rennfahrer mehr in unserem Verein haben", bedauerte Haßler.

Prävention im Alter

Der Vorsitzende ging auch auf die weiteren radsportlichen Aktivitäten innerhalb des RVN ein. So biete der RVN die Plattform für eine Seniorengruppe, die sich während der Saison immer am Montag trifft und diverse Halbtages- und Ganztagestouren unternimmt. Wolfgang Tauser, der Leiter der Gruppe, die sich "Montagsradler" nennt, konnte im vergangenen Jahr 33 Halb- und Ganztagestouren mit einer Streckenlänge von 1552 Kilometern bilanzieren. "Damit wird auch in unserem Verein ein wichtiger Beitrag zur Gesundheitsprävention im Alter geleistet", freute sich Haßler.

Schüler haben keine Zeit

Zum Bedauern von Haßler konnte im vergangenen Jahr das Mittwochsnachmittagsangebot von Gustav Herbst und Willi Wipf für die Grundschüler nur sporadisch fortgesetzt werden, weil die fleißigsten Schüler auf auswärtige Schulen gewechselt sind und immer weniger Zeit haben. Mit Blick auf das von RVN im Juni 2018 organisierte Sparkassen-Nachwuchs-Cup-Rennen bilanzierte Haßler im Vergleich zum Jahr 2017 erneut eine etwas schwächere Resonanz. Nur 21 Kinder fanden den Weg zur Rennstrecke im Gewerbegebiet, davon waren fünf Kinder aus Niedereschach oder der unmittelbaren Umgebung.

Zeichen gesetzt

Nach wie vor leitet Gustav Herbst zwei Hobby-Radler-Gruppen. Im späten Herbst, im Winter und dem zeitigen Frühjahr wird in Deißlingen "gespinnt", in den wärmeren Jahreszeiten wird am Mittwochabend mit Start beim Niedereschacher Rathaus "gestrampelt", was die Beine hergeben. In dieser Gruppe werde der Schwerpunkt eher auf den leistungsorientierten Radrennsport gelegt. Lizenzfahrer und Hobbyfahrer aus der Umgebung trainieren hier manchmal gemeinsam. Aus dieser Gruppe gingen auch die Teilnehmer beim Riderman in Bad Dürrheim im vergangenen Jahr hervor. Es waren dies aus dem Hobbybereich die Senioren Gustav Herbst, Markus Flaig, Norbert Wiehl und Michael Ulrich und aus dem Bereich der ehemaligen Lizenzfahrer setzen Lorenz und Emilia Herbst wieder einmal ein beachtliches Zeichen im Wettkampfsport.