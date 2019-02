von Gerd Jerger

Die Zeiten ändern sich, und mit ihnen auch die närrischen Gepflogenheiten von Generation zu Generation. War die Niedereschacher Ortsmitte noch vor einigen Jahrzehnten am Schmotzige Dunnschtig eine Hochburg der Kinderfasnet mit Kinderumzug und quirligem Treiben auf sämtlichen Straßen und Gassen, so ist von alledem heutzutage nichts mehr zu sehen, kein närrisch kostümierter Cowboy oder ein Hexchen weit und breit. Das ist natürlich auch die Konsequenz daraus, dass viele Kinder aus dem Ort in Villingen zur Schule gehen und am Schmotzigen eben dann auch dort mit ihren Klassen bei den Veranstaltungen mitmachen.

Beste närrische Stimmung und Ausgelassenheit bei der Abschlussparty in der Schulsporthalle.

So hat man sich vor drei Jahren dazu entschlossen, die Kinderfasnet mitsamt dem Umzug am Schmotzige gänzlich zu streichen und dafür am Freitag unter der Regie der Narren- und der Deifelzunft sowie der Lehr-Hexen eine Kinderfasnet im Katharinensaal zu organisieren, die bisher auch sehr gute Resonanz gefunden hat. Doch gänzlich ohne Narretei ging auch in Niedereschach der Schmotzige Dunnschtig nicht über die Bühne.

So herrschte eine wahrlich närrische Hochstimmung in den Klassenzimmern der Gemeinschaftsschule Eschach-Neckar in Erwartung der närrischen Gesellen, die die in vielerlei Kostümen und Fantasiewesen gekleideten Schülerinnen und Schüler aus ihrem tristen Schulalltag befreien und mitsamt ihren in Gewahrsam genommenen Lehrern und Lehrerinnen, teils mit Stricken abgeführt, in die Schulsporthalle entführten. Und dort ging es dann so richtig rund, in lautstarker Partylaune feierten die Schülerinnen und Schüler zusammen mit den närrischen Gesellen der Narrenzunft, der Deifelzunft sowie der Lehr-Hexen und ihren Lehrerkollegium eine närrische Abschlussfete, denn schließlich ging es im Anschluss ja auch in die heiß erwarteten Fasnachtsferien. Von der Niedereschacher Narrenvereinigung hatte Moderatorin Nicole Lenz eine ansprechendes närrisches Bühnenprogramm vorbereitet, so dass Musik und Show voll auf ihre Kosten kamen, und alle, Schüler wie auch das Lehrerkollegium, gingen begeistert mit.

Etwas mickrig ausgefallen ist in diesem Jahr der Narrenbaum in der Niedereschacher Ortsmitte

Doch schon zuvor hatte es genügend zu tun gegeben für die närrischen Gesellen der drei Niedereschacher Zünfte. So stand als erstes im Tagesprogramm die Erstürmung des Niedereschacher Rathauses an, um hier die närrische Herrschaft an sich zu reißen und die Herausgabe des Rathausschlüssel zu erzwingen. Dies erwies sich jedoch als ein Schlag ins Wasser, derweil sich der Rathauschef rechtzeitig aus dem Staub gemacht und in Urlaub begeben hatte und für ihn somit der Hauptamtsleiter Jürgen Lauer die Geschichte auszubaden hatte. Und vor dem Sturm auf das Schulhaus waren auch bereits die Kinder im Naturkindergarten Wurzelzwerge und im katholischen Kindergarten Pater Edgar befreit worden.

Die letzte Aktion war dann das Aufstellen des Narrenbaums, der sich, wohl in Anbetracht der doch recht abgespeckten Niedereschacher Fasnet am Schmotzige Dunnschtig dann eher als etwas größeres Weihnachtsbäumchen entpuppte.

Aber einen Vorteil hatte auch das: zum Aufstellen waren da weder ein fachkundiger Zimmermann, noch Scheren als Stützen notwendig.