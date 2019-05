von Gerd Jerger

Mit Helmut Zehnder hat jetzt nach zwölf Jahren als Vorsitzender des Kirchenchors Kappel ein echtes Urgestein sein Amt zur Verfügung gestellt. Nicht verwunderlich, dass er dafür bei der Jahreshauptversammlung in der „Stellfalle“ groß gefeiert wurde.

Zusammenhalt wichtig

Zwölf Jahre lang hat Zehnder als Vorsitzender die Geschicke des Kirchenchors geleitet, den Chor vorangebracht, hat Sängerinnen und Sänger geworben, Dirigenten gesucht, Ausflüge organisiert. Kurzum, er war die Seele des Kappeler Kirchenchors. Aber am wichtigsten sei ihm immer der Zusammenhalt und die gute Stimmung im Chor gewesen, so wurde ihm in den Dankesworten von der stellvertretenden Vorsitzenden, Angelika Bauer bescheinigt.

Viele Auftritte im Gottesdienst

Als seine Pflichtaufgabe habe er es auch gesehen, dass der Kirchenchor mit regelmäßigen Auftritten in der Gemeinde vertreten war und regelmäßig Gottesdienste musikalisch mitgestaltet habe. Daneben habe er die jährlichen Ausflüge organisiert, unvergessen dabei die Auftritte im Dom zu Speyer, im Freiburger Münster und im Kloster Beuron. Seinem unermüdlichen Bemühen um Nachwuchs und seinem Charme sei es zu verdanken, dass der Kirchenchor Kappel in den vergangenen Jahren immer wieder neue Mitglieder gewinnen konnte und heute gegen jeden Trend nicht um seinen Fortbestand bangen muss.

Einstimmiges Votum

Dafür, und insbesondere für seine menschliche und verbindende Art dankte auch Pfarrer Alexander Schleicher ganz herzlich. Daneben blieben die üblichen Versammlungsregularien fast schon Nebensache. Und wie nicht anders von Zehnder zu erwarten, hatte er auch schon frühzeitig seine Nachfolge geregelt. Bei den Neuwahlen wurde einstimmig Ulrike Braun als Nachfolgerin gewählt, die somit das Schifflein des Kirchenchors in die Zukunft steuern wird. Als Schriftführerin wurde Mathilde Walter in ihrem Amt bestätigt.

Sehr gute Stimmung

In ihrem Kassenbericht konnte Margrit Schäfer dank reichlicher Spenden ein leichtes Plus für das Geschäftsjahr verbuchen. Pfarrer Schleicher bedankte sich beim Chor für die regelmäßige Gestaltung der Gottesdienste. Für ihn sei Kirchenmusik ein sehr wichtiger Bestandteil der Liturgie, und daher freue er sich sehr, in Kappel einen Kirchenchor mit so gutem Zusammenhalt und so guter Stimmung zu haben. Denn ein guter Chor, sagte er, begeistert durch sein Auftreten die Zuhörer nicht nur für seinen Glauben, sondern auch für sich selbst und werde so immer neue Sängerinnen und Sänger finden.

Treue Mitglieder geehrt

Auch Chorleiter Mathias Faller hatte nur lobende Worte für den Chor. Besondere Anerkennung zollte er den drei Konzertprojekten mit den Chören aus Pfaffenweiler, dem katholischen Kirchenchor Dauchingen und dem Jakobischor aus Niedereschach. Alle drei Konzerte seien eine große Herausforderung gewesen, wurden aber durch eine gute Probenarbeit bestens bewältigt. Für 25 Jahre aktive Mitgliedschaft im Kirchenchor wurden abschließend Sonja Perkun und Angelika Bauer geehrt, mit einer Urkunde der Diözese und einem kleinen Präsent und viel Beifall bedankte sich der gesamte Chor bei ihnen.