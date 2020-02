von Albert Bantle

Der Kirchenchor Cäcilienverein Fischbach hat ein sehr aktives Jahr hinter sich – die Sänger waren vom Festgottesdienst bis zur Fasnet vielfältig im Einsatz. Doch der Nachwuchsmangel macht dem Verein immer mehr zu schaffen, wie jetzt bei der Jahreshauptversammlung deutlich wurde.

„Schöne Zeiten überwiegen“

Vorsitzende Margit Müller hob bei ihren Ausführungen lobend hervor, dass die Sängerschar auch in schwierigen Zeiten zusammenhalte. Leider hätten sich im vergangenen Jahr zwei Sängerinnen abgemeldet, im Gegenzug sei ein neuer Sänger hinzugekommen, worüber sie sich sehr freue, so die Vorsitzende. Nichtsdestotrotz wirkte sie etwas gefrustet, weil es einfach nicht gelinge, neue Sänger und Sängerinnen zu finden. Hierbei hatte die Vorsitzende auch die Jugend im Blick. „Alles, was mit Arbeit und freiwillig zu tun hat, ist bei der Jugend verpönt. Die wissen gar nicht, wie viele schöne Zeiten es in einem Verein gibt. Die schönen Zeiten überwiegen. Es macht Spaß, viele gemeinsame Stunden im Verein erleben zu dürfen“, so Margit Müller.

Neue Vereinsbroschüre geplant

Ortsvorsteher Peter Engesser griff die Worte von Müller auf und prognostizierte, dass in Zukunft noch mancher Verein mit Blick auf den Nachwuchs Probleme bekommen werde. Hoffnung mache ihm ein Beschluss der Fischbacher Vereinsgemeinschaft, eine neue, aktuelle Vereinsbroschüre herauszubringen. Darin stellen sich die elf Fischbacher Vereine vor, „denn manche Bürger wissen gar nicht, was die Fischbacher Vereine bieten“, so Engesser. Die Werbung neuer aktiver Mitglieder bleibe aber mit Sicherheit ein schwieriges Thema. Dennoch dürfe man nichts unversucht lassen. „Es kann nur besser werden“, so der Ortsvorsteher.

Zahlreiche Auftritte

Schriftführerin Andrea Hellmich erinnerte an die vielen Aktivitäten im abgelaufenen Jahr. Das reichte von der Mitgestaltung von Festgottesdiensten an Ostern, Weihnachten und beim Patrozinium, der Gedenkfeier am Volkstrauertag über Putzeinsätze im Schmiedesteighaus, die Mithilfe beim Münzerfest oder an der Fastnacht biis hin zum Vereinsausflug und Besuchen bei Jubiläen und Feiern von Vereinsmitgliedern. Einige persönliche Worte richtete Dirigent Thomas Schneider an die Sänger und die Versammlungsteilnehmer. Er „schwächle“ derzeit etwas wegen gesundheitlicher Probleme, dankte diesbezüglich für das entgegengebrachte Verständnis und hoffe, dass es ihm gesundheitlich bald wieder besser geht. Margit Müller, die neben ihrem Amt als Vorsitzende auch Vizedirigentin des Chores ist, springt bei Bedarf ein.

Vertrauensbeweis für Vorstandsmitglieder

Dass der Verein finanziell auf gesunden Beinen steht, zeigte sich im Bericht von Kassierer Harald Walther, der mit Blick auf 2019 ein Plus und einen guten Kassenstand vermelden konnte. Bei den Wahlen wurden der Vize-Vorsitzende Robert Hilser und Kassierer Harald Walther jeweils einstimmig wiedergewählt.

Dank und Anerkennung

Seitens des DRK Fischbach dankte Vorsitzende Angelika Müller dem Chor für die Unterstützung bei Helfertag. Fischbachs Zunftmeister Christoph Droxner sprach seinen Dank für die Mithilfe bei der Bewirtung an Fastnacht sowie dem Münzerfest aus. Gerhard Feyer dankte im Namen der Band „Sempre tu“ für die Probenmöglichkeit im Vereinszimmer des Chores. Else Petrolli als begeisterter Fan des Chores lobte die Mitgestaltung der Gottesdienste durch den Chor und lobte das „wunderbare Liedgut“ des Chores, vermisste jedoch an Weihnachten das gesungene „Vater unser“ und fragte nach, wer das Liedgut auswähle. Die zu diesem Thema aufkeimende Diskussion zeigte, dass das nicht gesungene „Vater unser“ wohl nicht am Chor, sondern eher an Pfarrer Alexander Schleicher liege, der das „Vater unser“ als Gebet der versammelten Gemeinde betrachte.