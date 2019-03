von Gerd Jerger

Die Zukunft des 1972 gegründeten Kindergartenvereins Schabenhausen, der Träger des Schabenhauser Kindergarten ist, hängt an einem seidenen Faden. Wenn bis zum 31. Juli niemand die Ämter des Vorsitzenden, des zweiten Vorsitzenden und des Kassierers übernimmt, dann soll ein neuer Träger für den Kindergarten in Schabenhausen gesucht werden, so das Ergebnis einer langen Diskussion über die Zukunft des Kindergartenvereins im Verlauf der Jahreshauptversammlung im Haus der Vereine.

Aufgaben immer komplexer

Grund der Misere ist, dass sich momentan niemand für die Vorstandschaft findet, weil sich viele mögliche Kandidaten die Bewältigung der Aufgaben angesichts immer komplexer werdender Gesetze, Vorschriften und Vorgaben nicht zutrauen. Vor diesem Hintergrund boten Bürgermeister Martin Ragg, Ortsvorsteher Alfred Irion und der Schabenhausener Gemeinderat Jörg Freund, der in früheren Jahren selbst Vorsitzender den Kindergartenvereins war, den jetzigen und künftigen Vorstandsmitgliedern an, für sie bei Fragen jeglicher Art rund um den Kindergartenbetrieb über die Kita-Profil der Stiftung „Lernen, Fördern, Arbeiten“ eine von der Gemeinde finanzierte Fachberatungsmöglichkeit zu schaffen.

Alternative steht im Raum

Erste Kontakte habe man bereits geknüpft. Sollte dieses Angebot nicht ausreichen, soll geprüft werden, ob die Kita-Profil nicht als Träger des Schabenhauser Kindergartens gewonnen werden könne. Dann hätten nicht mehr die Eltern wie bisher über den Kindergartenverein das Sagen, sondern eben der externer Träger. Die Gemeinde selbst möchte die Trägerschaft nicht übernehmen und hat mit der Kita-Profil in der Kindervilla in Niedereschach und der Schulbetreuung bereits gute Erfahrungen gemacht.

31. Juli 2020 ist der entscheidende Tage

Da die Kinder der bisherigen Vorstandsmitglieder im bevorstehenden Sommer in die Schule wechseln oder bereits gewechselt haben, wollen die meisten der bisherigen Amtsinhaberinnen nicht mehr kandidieren. Die bisherige Vorsitzende Stephanie Wolframm erklärte sich am Ende der Diskussion zwar bereit, noch für ein Jahr weiter zu machen, aber nur unter der Bedingung – und damit waren die Versammlungsteilnehmer einverstanden – dass bis zum 31. Juli verbindliche Zusagen für Postenübernahmen im Vorstand für das kommende Jahr vorliegen. Wenn nicht, sollen die Weichen für einen Wechsel des Kindergartenträgers und die Auflösung des Vereins gestellt werden. Vor diesem Hintergrund will man sich vor dem 31. Juli noch einmal zusammensetzen und dann entscheiden wie es weitergehen soll.

Ortsvorsteher sagt jede Hilfe zu

Ortsvorsteher Alfred Irion erklärte, dass er alles tun werde, um den Kindergartenverein zu retten. Und auch Jörg Freund hielt ein Plädoyer für den Erhalt des Kindergartens und hofft wie Ragg, dass das Angebot der Fachberatung das Problem lösen kann. Mit Blick auf die laufende Erstellung der Kindergartenbedarfsplanung, so Bürgermeister Ragg, werde man sich sicher noch einmal mit dem Thema auch im Gemeinderat befassen.

Wahlen noch einmal gestemmt

Nach der lebhaften Diskussion kehrte man in der Versammlung wieder zu den eigentlichen Versammlungsregularien zurück und brachte die Neuwahlen über die Bühne. Für die nicht mehr kandidierende bisherige Schriftführerin Anica Stern wurde die bisherige dritte Vorsitzende Ute Knörr zur neuen Schriftführerin gewählt und Stefan Staiger wurde als Nachfolger von Knörr zum neuen dritten Vorsitzenden gewählt. Für ein Jahr wiedergewählt wurde die bisherige Vorsitzende Stephanie Wolframm, die noch einmal deutlich machte, dass sie dieses Amt in jedem Fall im nächsten Jahr 2020 abgeben werde.