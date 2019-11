von Albert Bantle

Sehr stolz ist man bei der evangelischen Jakobusgemeinde Niedereschach-Dauchingen darauf, einen Kirchenchor zu haben. Dieser besteht nun seit 35 Jahren. In 20 dieser 35 Jahre hatte dabei der Fischbacher Hartmut Lübben die musikalische Leitung inne.

Bescheidene Anfänge

Im Herbst 1984 begann die Geschichte des Kirchenchores. Im Gemeindezentrum in Dauchingen kam eine kleine Zahl von Sängerinnen und Sängern zusammen, um geistliche Chormusik zu intonieren. Mit Leiter Hartmut Lübben an der Spitze war der Anfang eher bescheiden. Erst allmählich wuchs die zahlenmäßige und klangliche Stärke. Das Jahrzehnt von 1984 bis 1994 bezeichnet Hartmut Lübben als Ära vom „Singkreis zum Kirchenchor“.

Viele Höhepunkte

Ende April 1994 übernahm der Schwenninger Kantor Rüdiger Just die Leitung. Die kommenden 15 Jahre waren künstlerisch geprägt von Kirchenkantaten, zum Teil mit Orchesterbegleitung. Auch blieben sehr inspirierende Chorfreizeiten etwa im Schloß Beuggen und dem Haus Feldberg-Falkau besonders im Gedächtnis blieben. Nach 15 Jahren, also im Jahre 2009, schied Rüdiger Just altershalber aus und erneut war Hartmut Lübben bereit, die Chorleitung zu übernehmen. Eindrücklich wurde in einem Festgottesdienst das 25-jährige Bestehen des Kirchenchores mit der „Brieger Christnacht“ von Max Drischner gefeiert, sicher einer der Höhepunkte der Chorgeschichte. Das anschließende Jahrzehnt bis zum jetzigen 35. Jahr kennzeichnet sich durch eine konzeptionelle Hinwendung zur „A-Capella-Musik“ und häufiger Mitwirkung in den Gottesdiensten.

Die nächsten Auftritte

Wichtig ist dem Chor die gute Zusammenarbeit mit Pfarrer Peter Krech, die praktizierte Ökumene mit den Chören der Nachbargemeinden Dauchingen, Fischbach, Kappel und Weilersbach, die jährlichen, intensiven Probenwochenenden, die enge Zusammenarbeit mit dem Posaunenchor der Jakobusgemeinde und dem Flötenensemble des Forum Niedereschach. Jetzt können sich die Freunde des Chors auf den nächsten Auftritt freuen: Am 24. November wird der Chor die Gottesdienste in den evangelischen Kirchen Niedereschach und Dauchingen mitgestalten.