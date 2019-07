von Albert Bantle

Es gibt zu wenig Nachwuchs beim FC Fischbach. Dies zeigte sich im Bericht von Jugendleiter Stefan Kälble bei der Hauptversammlung des FCF. In seinem Rückblick auf die Saison 2018/2019 vermeldete Kälble 30 Kinder und Jugendliche im aktiven Spielbetrieb, was im Vergleich zum Vorjahr einen leichten Rückgang bedeute.

Zu wenig fußballbegeisterte Kinder

Bei den G-Junioren waren nur fünf bis sieben Kinder zu verzeichnen. Auch bei den F-Junioren gab es in der Saison viel zu wenig Spieler: „Wir hatten lediglich einen Minikader mit vier Kindern und zwei Verstärkungen aus dem Bambini-Bereich“, sagte Kälble. Bei den E-Junioren, die mit Obereschach kooperieren, verzeichneten beide Vereine einen Anteil von 50 Prozent der Kaderstärke. Im A-, D- und C-Jugend-Bereich gab es keine eigenen Mannschaften. Mit sechs Spielern aus Fischbach traten die B-Junioren als Spielgemeinschaft (SG) mit Obereschach an.

„Das gab es noch nie.“

Für die kommende Saison wird es in Fischbach wieder eine eigene G-Jugend mit momentan zehn Kindern geben, so Kälble. Daniel Klein und Florian Stern werden sich aus dem Trainerteam zurückziehen. Neuer Trainer der Bambini wird Silvio Kalbas. Für die F-Junioren wird der FC Fischbach in der kommenden Saison erstmalig keine Mannschaft stellen können. „Wir haben in dieser Altersstufe nur zwei Kinder, das gab es noch nie“, sagte Kälble. Die E-Junioren werden mit insgesamt neun Spielern aus Fischbach erstmalig als Spielgemeinschaft mit dem SV Obereschach als SG Eschachtal dabei sein. Nur einen Spieler aus Fischbach gibt es bei den D-Junioren in der neuen Saison. Bei den C-Junioren wird es erneut keinen Spieler geben.

Niedereschach Fischbach lebt seinen Fußball-Traum mit vielen Neuzugängen weiter Das könnte Sie auch interessieren

Für die A- und B-Junioren meldet Kälble Neuigkeiten: Künftig wird es jeweils eine große Spielgemeinschaft mit Obereschach, Fischbach, Dauchingen, Weilersbach und Niedereschach geben: eine Mannschaft in der B-Jugend als SG Dauchingen und zwei Mannschaften in der A-Jugend als SG Obereschach. Ohne Spielgemeinschaften geht im Jugendbereich gar nichts mehr, sagt Kälble.