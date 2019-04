von Gerd Jerger

Dass bei der Deifelzunft die Chemie stimmt, dies zeigte sich in einer gut besuchten Jahreshauptversammlung im Restaurant "Bantle". "Ein tolles und auch interessantes Jahr", so der erste Zunftmeister Markus Hasler in seinem Resümee. Was ihn besonders freute: dass die Zunft mit dem Deifelobed eine tolle kulturelle Veranstaltung wiederbelebt habe, was sich in den Besucherzahlen niedergeschlagen habe. Zur rundum gelungenen Fasnet 2019 galt sein Dank auch den Mitgliedern vom Narrenbund, auch wenn die Zusammenarbeit hin und wieder auf allen Seiten Nerven gekostet habe. "Dennoch finde ich, dass wir ein super Team sind, und ich denke, dies auch so bleiben".

Satter Gewinn

Ein Novum bei der Deifelzunft: Säckelmeister Andreas Schleicher und die Schriftführerin Jasmin Schulz präsentierten zusammen die Höhepunkte im Vereinsjahr. Trotz beträchtlicher Ausgaben für neue Kinderhäser mit 865 Euro, sechs Kinderschemen mit Fell und Fuchsschwanz für 2100 Euro, Stehtische und Ortsschilder für zusammen rund 600 Euro und den Kosten für den Bus über Fasnet von 1300 Euro konnte der Kassier einen sehr beachtlichen Kassenstand vorweisen mit einer Differenz zum Vorjahr von Plus 4900 Euro. "Stinkreich simmer", so die abschließende Zusammenfassung des Säckelmeisters.

Nachwuchs stets im Blick

Ähnlich interessant und umfangreich präsentierten auch die Jugendvertreterinnen Nicole Lenz und Anja Nelke die Aktivitäten im Nachwuchsbereich, von der spielerischen Unterhaltung für Zunft und Getti-Zunft beim gemeinsamen Grillfest bis zum Nikolausfest mit nachmittäglicher Ausfahrt zum Schlittschuhlaufen auf der Schwenninger Eisbahn. Und natürlich als Höhepunkt die Kinderfasnet und die Kindergarten- und Schülerbefreiung in der Gemeinschaftsschule mit anschließender närrischer Party in der Schulsporthalle. Gemeinderat Rüdiger Krachenfels hatte deshalb nur lobende Worte darüber, wie sich die Deifelzunft das ganze Jahr über voll aktiv in das Gemeindeleben mit einbringt. uch wie der Grillplatz in Schabenhausen von der Zunft ganz im Sinne der Gemeinde hochprofessionell betreut und verwaltet werde, verdiene höchste Anerkennung. Und nachdem sich die Deifelzunft auch finanziell sehr solide darstellt, war für ihn die einstimmige ausgesprochene Entlastung des Vorstandes reine Formsache. Bei den Neuwahlen gab es keinerlei Veränderungen. Einstimmig wurden der zweite Zunftmeister Kai Burger, Säckelmeister Andreas Schleicher und die Jugendvertreterin Nicole Lenz in ihren Ämtern bestätigt.

Die Geschichte

Seit Februar 1982 gibt es in Niedereschach die Eschachdeifel, wie sie sich zur Gründungszeit damals noch nannten. Die heutige Deifelzunft ist trotz der geringen Mitgliederzahl ein sehr rühriger Verein und beteiligt sich seit jeher an Dorffesten, Kinderferienprogrammen und zahlreichen anderen Festlichkeiten innerhalb der Gemeinde Niedereschach. Ebenso wird sehr viel Wert auf Geselligkeit und Kameradschaft im Rahmen von vereinsinternen Festen und Veranstaltungen gelegt. Die Zunft besteht derzeit aus insgesamt 66 Mitgliedern, 27 aktiven erwachsenen Vereinsmitgliedern, 20 Kindern und 19 passiven Mitgliedern. Und auf die wartete jede Menge Arbeit: Sieben Monate lang nahezu täglich wurde der Grillplatz in Schabenhausen auf Sauberkeit geprüft, zweimal wurde er mit vereinten Kräften wieder hergerichtet. Zwölf Umzüge und Abendveranstaltungen wurden über die Fasnacht besucht und sieben Veranstaltungen mit dem Narrenbund vor Ort durchgeführt wie Abstauben, Häsvorstellung im Kindergarten, Umzug in Niedereschach, Schmotzige Donnerstag, Kinderfasnacht, Fasnacht im Betreuten Wohnen und Fasnet verbrennen.