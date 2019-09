von Gerd Jerger

Der Magdalenenberg in Villingen: Grabstätte der Kelten, Sternenkalender, Hexentreff... Nein, im Otto-Sieber-Saal der Eschachhalle ging es im Rahmen der Vortragsreihe des Forums Niedereschach diesmal nicht um Geschichte und Kultur der Kelten, sondern um den Schauplatz blutiger Ritualmorde nach keltischem Vorbild. In der Autorenlesung „Das Keltenritual“ mit dem Villinger Krimiautor Christof Weiglein stellte dieser seinen neuesten Kriminalroman vor.

Ein Krimi in der Region

Mitreißend war der Krimi schon allein deshalb, weil er in der Region spielt, und zwar hauptsächlich im Bereich Villingen-Schwenningen. Weiglein betont den Bindestrich dazwischen besonders. Im Mittelpunkt steht der Magdalenenberg in Villingen als Schauplatz eines Ritualmordes. Und dabei gehe es ordentlich zur Sache und es werde viel gestorben, hatte Weiglein bereits angekündigt. Die Hauptfigur, Kriminalhauptkommissar Mark Panther, kehrt aus Stuttgart in den Geburtsort Villingen zurück und hofft, in der Heimat zu sich selbst zu finden. Doch das Gegenteil tritt ein: Panther wird mit einer Mordserie konfrontiert, die ihn den Boden unter den Füßen verlieren lässt.

Die Musik passt

Musikalisch hintergründig begleitet wurden die Textpassagen von Patrick Ziegler an der akustischen Gitarre mit Songs von Johnny Cash, Leonard Cohen und Jethro Tull, die einen engen Bezug zum Inhalt des Krimis hatten und auch die entsprechende Atmosphäre in den Saal zauberten.

Bald geht‘s um Mikroplastik

Für die mitreißenden Textpassagen und die musikalischen Beiträge bedankte sich für das Forum Niedereschach Marlies Jerger bei den beiden Künstlern, nicht ohne Patrick Ziegle noch eine musikalische Zugabe entlockt und die Gäste auf die nächste Forum-Veranstaltung am 23. Oktober zum Thema „Mikroplastik in den Weltmeeren“ hingewiesen zu haben.