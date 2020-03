von Gerd Jerger

Jüngst wurden in der Schwenninger Deutenberghalle der BW-Cup und die BW-Meisterschaften ausgetragen. Sie sind zweites Qualifikationsturnier für den Deutschland-Cup und die Deutschen Meisterschaften, die am 25. und 26. April in Niedereschach ausgetragen werden. Auch der Nachwuchs der Twirling-Tanz-Sport-Gruppe (TTSG) war in der Kategorie „Mini“ ganz vorne mit dabei.

Minis sind Landesmeister

Dabei holten sich Alisa Werner und Zoe Wurth den BW-Meisterschaftstitel 2020 in einer fehlerfreien Duo-Darbietung. Zudem überzeugten die Minis auch in der Solo-Kategorie Mini Freestyle (Alisa Werner 4. Platz im Finale der Besten Fünf, Andalusia Alkadi 7. Platz, Sati Panaev 8., Alissa Schechtman 9. Platz). Die weiteren Platzierungen bei den BW-Meisterschaften: Jana Schnabel Platz 2 (Junior Freestyle), Sophia Sauter Platz 4 und Luisa Weiss Platz 5 (Senior Freestyle), Luisa Weiss und Jana Schnabel Platz 2 (Senior Duo). Sie werden jeweils von Daniela Neu trainiert. Sati Panaev und Alissa Schechtman erreichten Platz 4 (Mini Duo). Erstmals tanzte auch wieder ein Juniorteam der TTSG (Sofia Panaev, Jana Jazuk, Valeria und Viktoria Frolov, Anna Sgonajko, Vanessa Ustenko) in der Kategorie B-Team und erreichte Platz zwei.

Noch mehr erste Plätze

Beim Baden-Württemberg-Cup und dem Twirling-Talent-Contest (TTC) waren die TTSG-Athletinnen und Athleten ebenfalls erfolgreich. Erste Plätze gab es hier für Jana Schnabel in der Kategorie Solo Junior Level A, Nele Epperlein in den Kategorien Solo Senior Level Elite und 3-Baton Senior und für Luisa Weiss in der Kategorie 2-Baton Senior Level A. Platz 2 holte sich Nele Epperlein in der Kategorie 2-Baton Senior Level A. Und Platz 3 erzielten Luisa Weiss in der Kategorie Solo Senior Level A und Jana Schnabel in der Kategorie 2-Baton Junior Level B. Einen ebenfalls sehr guten Platz 7 erreichte Zoe Wurth in der Kategorie Solo Mini.

Eine Menge Edelmetall

TTC-Gold konnte sich wie bereits im ersten Qualifikationsturnier das Mini-Team (Stefania Panaev, Alissa Schechtman, Andalusia Alkadi, Mia Baßler, Samira Dil, Alisa Werner, Julia Reiser, Zoe Wurth, Sati Panaev, Sofia Herzog) unter der Leitung von Lara Danelutti, Sophia Sauter und Leonie Schneckenburger holen. Ebenfalls TTC-Gold erhielten das Duo Sofia Panaev und Jana Jazuk sowie Sofia Panaev für ihre Solo Darbietung. TTC-Silber gab es für die Solos von Julia Reiser und Stefania Panaev. TTC-Bronze erhielt das Nachwuchsteam (Elina und Raphael Bersch, Alissa Alimov, Fanni Illes), in der erstmal auch ein männlicher Teilnehmer die TTSG vertrat, das Bambiniteam (Mila Werner, Ameli Pipper, Riana Fuhr, Alexia Vasiljevic, Lea Janzer, Alina Jazuk) sowie Samira Dil und Sophia Herzog für ihre Solos. Bereits am 21. und 22. März geht es in die finale Qualifikationsrunde mit dem Turnier in Mönchengladbach.