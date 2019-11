von Gerd Jerger

Blasmusik in Bestform bot der Musikverein Harmonie Niedereschach zusammen mit seinen Konzertpartnern, der Musikkapelle Kolbingen und der Jugendkapelle Niedereschach, beim Jahreskonzert am Samstagabend in der Eschachhalle. Von Anfang an bis zum Ende stand dabei Dirigent Thomas Solt im Mittelpunkt des Geschehens: Er dirigierte nämlich alle drei Kapellen und stellte einmal mehr unter Beweis stellte, dass er ein Meister seines Faches ist. Musikalisch ließ das Konzert keine Wünsche offen. Alle drei Kapellen präsentierten bekannte Stücke und Originalkompositionen für Blasorchester, keine durfte die Bühne ohne Zugaben verlassen.

Drei Kapellen, ein Dirigent: Dirigent Thomas Solt war am Samstag gleich dreifach gefordert. Für ihn gab es deshalb viele lobende und dankende Worte sowie ein Präsent.

Ihre Konzertpremiere feierte zum Auftakt die wieder ins Leben gerufene Jugendkapelle Niedereschach. Auf drei noch etwas dünn besetzten Registern durch einige wenige Musiker aus der aktiven Kapelle verstärkt, demonstrierten die jungen Musiker eindrucksvoll, dass bei der Harmonie eine neue, hoffnungsvoll stimmende Musikergeneration heranwächst. Mit den Titeln „Farandole“ von Georges Bizet, „My Heart will go on“, „Drums of Corona“ und „Music from Pirates of the Caribean“ musizierte sich der Nachwuchs in die Herzen des Publikums. Hochkarätige Gäste aus Kolbingen: Dies galt im Anschluss auch für die Gäste der Musikkapelle Kolbingen. Deren musikalische Leitung hat Thomas Solt, der in Niedereschach bereits seit über zehn Jahren als Dirigent beste Arbeit leistet, im vergangenen Jahr übernommen. Solt ist es auch zu verdanken, dass man die Kolbinger Musikfreunde als Konzertpartner gewinnen konnte. Die Kolbinger Kapelle eröffnete ihren Konzertteil mit dem Konzertmarsch „Kaiserin Sissi“ und den Titeln „Sbandiamo“ sowie „Around the world in 80 Days“. Mit den Stücken „Hootenany“ und „Let me Entertain you“ und den gerne gewährten Zugaben endete der ebenfalls mit großem Beifall bedachte Konzertteil.

Mit dem Konzertmarsch Kaiserin Sissi begeisterten die Kolbinger Gäste die Besucher in der Eschachhalle

Harmonie in Höchstform: Sowohl was die Anzahl der Musiker auf der Bühne anbelangt als auch musikalisch präsentierte sich der heimische Musikverein in Höchstform. Die Harmonie eröffnete ihren Konzertteil mit der „Festival Overture“. Mit dem „March und Waltz no.2“ präsentierte die Kapelle zwei Stücke aus der bekannten Suite für Variete-Orchester No.2, wobei der aufgeführte Walzer no.2 durch den Film „Eyes Wide Shut“ der bekanntere Teil ist. Es folgten die Titel „ The Mask of Zorro“ und „Soul Bossanova“. Mit dem Stück „Frank Sinatra Classics“ brachten die Musiker den Swing der 60er- und 70er-Jahre in die Eschachhalle und erinnerten mit diesem Medley an den begnadeten Sänger, Schauspieler und Entertainer. Das Publikum war begeistert und auch die glänzend disponierte Gastgeberkapelle dufte die Bühne nicht ohne Zugaben verlassen.

Personell bärenstark und auch musikalisch in Höchstform begeisterten die Musikerinnen und Musiker der harmonie Niedereschach