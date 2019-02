von Albert Bantle

In noch nie dagewesener Besetzung, aber wie bisher mit viel Witz, flotten Sprüchen und Humor tagte am Schmotzige Dunnschtig im Sitzungssaal des Landgasthofes "Zum Mohren" das hochwohllöbliche und unbestechliche Fischbacher Narrengericht (NGF).

Richter Hartmann im Ruhestand

Für den in den Ruhestand gewechselten bisherigen Richter Klaus Hartmann leitete der mit einem hohen Maß an Gerechtigkeitssinn ausgestattete und alles hinterfragende neue Richter Manfred Bockhacker erstmals eine Sitzung.

Chefankläger ebenfalls neu

A. Josef Bantle trat als Chefankläger in die großen Fußstapfen von Edgar Schlenker, der dieses wichtige Amt zum ersten Mal, seit es dieses Gericht gibt, nicht ausübte und sich ebenfalls in den Ruhestand verabschiedete hat. Einzig Verteidiger Herbert Martini sorgte für etwas Kontinuität und zog alle Register, um die teils schweren und hanebüchenen Anschuldigungen des Chefanklägers zu entkräften und so den insgesamt sechs Angeklagten die Wässerung im angrenzenden Bach oder gar den teils geforderten jahrelangen Arrest in der, kalten, feuchten und wenig einladenden Arrestzelle im Heimatmuseum zu ersparen.

Jesses – es gibt nix zu trinken!

Zum Entsetzen des Chefanklägers und des Verteidigers ordnete der neue Richter an, dass an die Mitglieder des Gerichtes, ganz im Gegensatz zur bisherigen Praxis beim NGF, während der Verhandlung keinerlei Alkohol ausgeschenkt wurde. Die von manchen Angeklagten vorsorglich wohl der Bestechung dienenden Weinflaschen für das Gericht blieben während der Verhandlung ungeöffnet. Dafür floss für das anwesende närrische Volk der von den Angeklagten unter das Narrenvolk zu verteilende altbadische Wein gleich eimerweise und in Strömen und entsprechend stieg der Stimmungspegel.

Die liebe Not mit den Belastungszeugen

Wie ernst Richter Manfred Bockhacker sein Amt nahm, zeigte sich auch darin, dass er ganz im Gegensatz zu seinem Amtsvorgänger, der stets kurzen Prozess machte und alles und jeden verurteilte, immer wieder ganz spontan Entlastungszeugen aufrief, die sich mitunter jedoch eher als Belastungszeugen entpuppten. Auch den Angeklagten wurde vom Richter mehr Zeit als bisher eingeräumt, sich gegen die harschen Vorwürfe des Chefanklägers zu wehren, so dass dieser einen schweren Stand hatte, sich am Ende aber zufrieden zeigte, dass es in fast allen Anklagepunkten zu einer Verurteilung kam. Musikalisch umrahmt wurde die Verhandlung von einer närrischen Besetzung des Musikverein Fischbach.

Die frühere Vorsitzende des Musikvereins, Esther Roth

Esther Roth.

Gleich die erste Angeklagte, Esther Roth, wurde vom Chefankläger hart angegangen. Sie stehe zwar da, als sie kein Wässerchen trüben könne, habe es jedoch faustdick hinter den Ohren. Sie sei so etwas wie die Angela Merkel von Fischbach und lasse die Männerwelt um sich herum schlecht aussehen. Wer ihr nicht hörig sei und spure, wie beispielsweise der 2. Vorsitzende des Musikvereins, Michael Stern, den man mit Friedrich Merz vergleichen könne, den mache die leidenschaftliche Junggesellin und stets um die Gleichberechtigung der Frau kämpfende "Eiserne Lady" fertig. Ja, Sie diskriminiere die Männerwelt in höchstem Maße. So wollte sie dem Ankläger zufolge beim zurückliegenden Weihnachtskonzert des Musikverein Fischbach die drei überaus verdienstvollen und für 60 jährige Mitgliedschaft auszuzeichnenden Musiker Emil Stehle, Walter Günter und Egon Stern, statt auf ein Schiff der Bodenseeschifffahrt am liebsten, "Über den Jordan" schicken. Eine unverhohlene Morddrohung, die eigentlich nur mit Zuchthaus bestraft werden könne und zu einer früheren, sehr ironisch gemeinten und Bände sprechenden Äußerung von ihr passe, als sie sagte: "In jedem Mann steckt etwas Gutes – und wenn es ein Küchenmesser ist".

Doch damit nicht genug. Beim Besuch des Nikolaus beim MVF hatte sie über jeden Musiker ein paar lobende Worte parat, nur einen alten armen Mann und gestandenen Musiker habe sie ignoriert und schlichtweg vergessen: Ihren Vater. Damit habe sie gegen eines der zehn Gebote Gottes verstoßen, wo es heißt: "Du sollst Vater und Mutter ehren". Ihr Vater sei seither stark traumatisiert, nur noch ein Schatten frühere Tage und derart "vergrämt", dass er in seiner Position als Mesner kaum noch in der Lage ist, in der Kirche eine Kerze auszublasen. Als Buße für dieses männerfeindliche Verhalten musste Roth etliche Flaschen "Altbadischen Wein" unter die nebenan dürstenden männlichen Musiker der Gerichtskapelle zu verteilen.

Ortsvorsteher Peter Engesser

Ortsvorsteher Peter Engesser.

Immer bunter treibt es nach den Worten der Anklage Ortsvorsteher, Peter Engesser. Er wurde der Hexerei bezichtigt. So habe er bei der Generalversammlung des Fischbacher Kirchenchores an die Sängerinnen und Sänger gerichtet, wörtlich behauptet: "Es ist eine Augenweide-euch zuzuhören". Im Klartext heiße dies: Engesser behaupte, dass er mit den Augen hören kann. Das sei Hexerei und hierfür müsse dieser "schwarze Magier" bestraft werden.

In weiteren Anklagepunkten wurde Engesser der Ignoranz und Diskriminierung so wichtiger Fischbacher Ortsteile wie Sinkingen und dem Pfaffenberg vorgeworfen und auch gegen das Tierschutzgesetz soll der Ortsvorsteher verstoßen haben, als er versucht habe, den bei ihm zur Pflege untergebrachten Kater seines Nachbarn, Heinz Rapp, zu vergiften. Und das aus "niedrigen Beweggründen" und nur aus Eifersucht, weil der Kater von Engessers Frau Margrit mehr Streicheleinheiten bekommen habe als er. Und spätestens als der Ankläger behauptete, das Schönste am Ortsvorsteher sei dessen Frau, wurde Engesser sichtlich unruhig. Hinzu kam, dass er wegen einer "Lappalie" rund um einige, wegen Baufällarbeiten vorsorglich an den Straßenrand gelegten Narrenfähnle die halbe Narrenzunft "Schalu" gemacht habe und das nur, weil er statt seiner Augen, die Ohren zu sehen benutzt habe. Und als der Ortsvorsteher die Frage des aus Sinkingen stammenden Chefanklägers nicht beantworten konnte, was das "Das Schönste" an Fischbach ist" – die richtige Antwort wäre gewesen: "Das Ortschild mit der Aufschrift nach Sinkingen", fiel Engesser beim Gericht völlig in Ungnade und wurde hart verurteilt.

Feuerwehrkommandant Jürgen Seemann

Jürgen Seemann.

Als ganz "Schweres Kaliber" bezeichnete der Ankläger den Feuerwehrkommandanten. Ihm warf der vor, dass er in voller Absicht das schmucke Feuerwehrauto der Wehr, nebst Gerätehaus, zu Schrott fahren wollte, nur um dann bei der Ersatzbeschaffung von der Gemeinde ein neues Feuerwehrfahrzeug mit einen 200 Meter langen Drehleiter und den Bau eines neuen Gerätehauses fordern zu können. Zum Glück misslang dieser Versuch und das Gerätehaus und auch das Feuerwehrauto nahmen bei der Aktion kaum Schaden.

Doch damit nicht genug. Bei der Meisterschaftsfeier des FC Fischbach habe der Angeklagte in teuflischer Absicht großes Unglück über den Ort gebracht. Zunächst habe er, die armen Spieler, Trainer und Betreuer auf deren Meisterschaftswagen in der Fischbacher Ortsmitte mit einigen hunderttausend Liter Wasser aus dem Bach und aus den Überflurhydraten auf Gemeindekosten, nass spitzen lassen, so dass sich die FCler, völlig durchnässt, im Fahrtwind derart erkälteten, dass sie sich mit einhundert Litern Schnaps von ihnen aufwärmen mussten. Die Folge: Die waren so besoffen, dass sie tage- und nächtelang ziellos, marodierend und lärmend durch ganz Fischbach zogen, vielen Bürgern die Nachtruhe raubten und so für chaotische Verhältnisse im Ort sorgten. Angesichts der Wasserknappheit im letzten Sommer habe er mit seiner "Spritzaktion" jedoch noch weitaus Schlimmeres angerichtet. Durch die Wasserentnahme bei der Mohrenbrücke haben dem Mohrenwort seine Forellen in dessen Forellenkiste kein Wasser und keinen Sauerstoff mehr gehabt und deshalb mit riesigen Luftsprüngen so etwas wie "Rock’n Roll" getanzt und seien "verreckt". Insgesamt betrachtet reiche die ganze Aktion locker um diesen unverbesserlichen Mehrfachstraftäter auch noch wegen Verstößen gegen das Naturschutzgesetz, das Wasserschutzgesetz und das Tierschutzgesetz zur Rechenschaft zu ziehen. Klar, dass die Verurteilung auf den Fuß folgte.

Kreuzwirt Winfried Kammerer

Winfried Kammerer.

Der Kreuzwirt habe bei seiner Renate zwar alles im Griff was in den Griff zu bekommen ist, doch in der Küche hapere es gewaltig. So brennen dort in schöner Regelmäßigkeit die Schnitzel oder Nudeln derart an, dass es in der Wirtschaft tagelang nach "Verbranntem" riecht und die Gäste unter Atemnot leiden. Unterm Strich erfülle dies den Tatbestand der schweren Körperverletzung. Bislang zum Glück noch ohne Todesfolge. Bestraft werden müsse der Angeklagte in jedem Fall.

Hinzu kam, dass er beim zurückliegenden Oktoberfest "zu blöd" war, um das richtige Bierfass anzuschließen. So wurde von der Brauerei noch nicht freigegebenes erlesenes Weihnachts-Festbier als Fürstenberg-Pils ausgeschenkt.

Der 2. Zunftmeister und Ortschaftsrat Andy Ettwein

Christoph Droxner (links) und Andy Ettwein.

Dieser aus Sicht des Anklägers "verlotterte" Narren- und Ortschaftsrat stifte überall Unruhe und sei deshalb als Unruhestifter zu verurteilen. So habe er im letzten Jahr den Schlüssel vom Narrenstüble verloren, ja sogar behauptet, der sei ihm gestohlen worden. Sogar eine neue Schließanlage für das Schulgebäude, in dem das Narrenstüble untergebracht ist, war im Gespräch. Ettwein habe behauptet, er habe alles abgesucht um den Schlüssel wieder zu finden. Und wo war der Schlüssel: Ein Jahr nach dem Verlust hat er ihn wieder gefunden und zwar in der Tasche seiner Winterjacke, die er beim angeblichen Verlust des Schlüssels anhatte.

Selbst zum Christbaumkauf bei der Christbaumkultur der Familie "Irion" in Richtung Erdmannsweiler sei Ettwein nicht zu gebrauchen. Großprotzig sei er dort nun schon zwei Jahre hintereinander mit seinem Auto vorgefahren, um für seine Familie bei Irions einen Christbaum zu kaufen. Und was macht er? Den halben Tag säuft der er dort den angebotenen Glühwein und zum zweiten Mal in zwei Jahren fährt er danach mit seinem Auto so saublöd übers Gelände, dass er wie schon im Jahr zuvor im Gelände stecken bleibt und mit einem Traktor herausgezogen werden musste. Der ganze Verkaufsbetrieb der Familie Irion wurde aufgehalten und in Folge des ganzen Durcheinanders waren große Umsatzverluste zu verzeichnen.

Der unverbesserliche Bursche treibe es jedoch noch viel bunter und sei ständig unterwegs. Während seine Sonja Nacht für Nacht Zuhause schmachtend auf ihn warte, finde er bis in die frühen Morgenstunden nicht den Weg nach Hause. Und was noch schlimmer ist: statt um 3, 4 oder 5 Uhr morgens endlich nach Hause zu gehen, lädt er sich bei seinen Zechkumpanen und Elferratskollegen stets auch noch selbst zu denen nach Hause ein und verlangt dort allen Ernstes, dass ihm noch Spaghetti gekocht und serviert werden. Diesbezüglich sei er ein Wiederholungstäter und in dieser Sache wegen "Mundraub" und "Nächtlicher Ruhestörung zu verurteilen.

Zunftmeister Christoph Droxner

Dieser 125 cm große "Napoleon – Verschnitt" leide an Größenwahn und sei ein Hochstapler. Mit seiner Hochstapelei habe er es doch tatsächlich bis ins Präsidium der hochwohllöblichen Schwarzwälder Narrenvereinigung geschafft und dies obwohl er sich ohne die Hilfe seine Frau Angela nicht einmal seine Socken geschweige denn seine Unterhose "unfallfrei" anziehen könne. "Und so einer soll nun doch tatsächlich die Häser und Häsordnung der Zünfte der Schwarzwälder Narrenvereinigung überwachen? Das ist skandalös", so der Ankläger. Zudem sei der Mann völlig unglaubwürdig. So habe er vor Jahren behauptet, dass er sich nie in seinem Leben eine so hässliche gelbe Jacke und schon gar nicht die hässliche Kopfbedeckung anziehen würde, wie sie die Mitglieder des Präsidiums der SNV tragen. Und was macht er? Jetzt ist er die erste "Gelbweste" Fischbachs und rennt seit Wochen nur in dieser gelben Narren-Jacke rum. Ja er schlafe sogar in der Jacke und selbst auf WC sitze er nur noch mit Jacke und mit "Präsidiumsmütze". Fehle nur noch, dass ihn seine Angela mit "Herr Brauchtumsausschußvorsitzender" ansprechen müsse.

Dass dieser kleine Bursche, dem die Füße kaum bis zum Boden reichen, zweifellos an "Größenwahn" leide habe sich auch beim 40. Geburtstag seiner Angela gezeigt, als er unter dem Motto "Zahls wers koscht" in großem Stil eine "Venezianische Nacht" für seine Frau abgezogen, halb Fischbach eingeladen und dadurch großes Unglück über manche Fischbacher Ehe gebracht habe, weil viele Fischbacher Ehefrauen angesichts der von ihm "Abgezogenen Schau", ihren Männern große Vorwürfe machten, weil diese für sie sowas noch nie auf die Beine gestellt haben. Deshalb zweifelten diese Frauen an der Liebe ihrer Männer. Um die ganze "Choose" zu bezahlen, habe dieser Hochstapler dann seiner Frau später das Haushaltsgeld gekürzt. Zur "Läuterung" des Mannes forderte der Ankläger fünf Jahre in den Ortsarrest für den Zunftmeister.