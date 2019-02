von Gerd Jerger

Niedereschach (gdj) Nach 29 Jahren als Kassenchef der Musik- und Trachtenkapelle Schabenhausen stellte sich Fritz Wälde in der Jahreshauptversammlung im Haus der Vereine nicht mehr zur Wahl. Als Musiker wird Wälde der Musik- und Trachtenkapelle jedoch weiterhin eng verbunden bleiben. Zum Nachfolger als Kassenverwalter wurde Wäldes Sohn Steffen gewählt.

Der langanhaltende Applaus bei der Verabschiedung des überaus verdienstvollen Mannes machte deutlich: hier verlässt ein bei Jung und Alt anerkannter und respektierter Musiker, ja eine Institution im Verein, den Vorstand. „Der für mich wichtigste Punkt der Generalversammlung ist es, im Namen der Musik- und Trachtenkapelle Schabenhausen Fritz Danke zu sagen“, so die Vorsitzende Sabine Müller gleich zu Beginn ihrer Laudatio auf den scheidenden Kassierer. Seit 1990 war Wälde Kassenchef bei der Trachtenkapelle und in dieser Funktion an vielen Stellen an vorderster Front tätig. „Egal ob beim jährlichen Bachfest, wo du stets drei Tage fast rund um die Uhr als Kassier im Einsatz warst, die Bedienungen gemanagt und bis in die späten Stunden die Abrechnungen gemacht hast – oder eben übers ganze Jahr hinweg das Tagesgeschäft eines Musikvereines im finanziellen Bereich geleitet hast. Auf Dich war immer Verlass und dein Wort hatte und hat in diesem Verein Gewicht“, lobte Müller. Diese Anerkennung und den Respekt habe er sich in all den Jahren erarbeitet und verdient. „Das erreicht man nicht durch Schwätzen und große Reden, sondern wenn man Taten sprechen lässt“, verdeutlichte Müller. Deshalb sei es nur recht und billig, dies nun entsprechend zu würdigen. Ihr sei ist schon klar, dass man Wäldes Arbeit nicht mit einem Geschenk aufwiegen könne, und trotzdem hoffe sie im Einklang mit den Musikern, dass er gemeinsam mit seiner Frau Bärbel beim Besuch der Abendveranstaltung des Basel Tattoo viel Spaß und Freude habe. „Bärbel, wir brauchen dich auch in der Zukunft, damit der Fritz weiterhin rechtzeitig in die Musikprobe kommt. Denn ohne den Fritz am Bariton kann ich mir unsere Kapelle nicht vorstellen“, so Müller weiter, dankbar dafür, dass Fritz Wälde als aktiver Musiker weiter mit dabei ist.

Fritz Wälde freute sich sichtlich über die lobenden und dankenden Worte und betonte in Erinnerung an Zeiten, in denen der Verein von Finanznöten geplagt war, dass ihm seine Kassierertätigkeit angesichts eines nun seit einigen Jahren steigenden Kassenstandes immer mehr Spaß gemacht habe. Er wünsche seinem Sohn als Nachfolger eine glückliche Hand.