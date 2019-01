von Gerd Jerger

Niedereschach – Nach etlichen grundlegenden Diskussionen um Begriff und die Tradition der Niedereschacher Brotspende hat das Kind nun einen neuen Namen bekommen. Sie nennt sich nun erstmals „Neujahrsempfang“, verbunden mit der inzwischen 33. Brotspende der Gemeinde Niedereschach, zu der am kommenden Sonntag, 13. Januar, 14.30 Uhr, alle Bürgerinnen und Bürger aus der Gesamtgemeinde in die Eschachhalle eingeladen sind.

Die diesjährige Brotspende wird von der Freiwilligen Feuerwehr gereicht. Weiterhin soll der Neujahrsempfang, neben einem attraktiven Programm, ein Podium zur Ehrung verdienter Bürgerinnen und Bürger aus den Bereichen Sport, Kultur und Soziales bieten. Wie bisher gehandhabt, wird Bürgermeister Martin Ragg neben einem Rückblick auf das vergangene Jahr einige Schwerpunktthemen erläutern, welche die Zukunft der Gemeinde Niedereschach bestimmen werden. „Ein Besuch des Neujahrsempfangs mit Brotspende 2019 lohnt sich, ich freue mich auf Ihr Kommen“, so der Bürgermeister in seiner Einladung an alle wörtlich.

Wie jedes Jahr werden bei dem Empfang viele Menschen geehrt, die sich im abgelaufenen Jahr in verschiedenen Bereichen durch Verdienste ausgezeichnet haben, wie zum Beispiel die Blutspender. Ohne die Verdienste aller anderen zu ehrenden Bürger zu schmälern, wird diesmal bei den geplanten Ehrungen die Ehrung der Vorsitzenden des Forums Niedereschach, Annette Rienhöfer-Schweer, herausragen, sie wird mit der Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet.