von Gerd Jerger

Nach dem überwältigenden Erfolg im vergangenen Sommer mit zwei spanischen Musik- und Folkloregruppen aus der Partnergemeinde Arzúa und dem Duo Dos Mundos, den Dörr-Brüdern und der Party-Band Soul-Machine war für die Veranstalter und die Vereine klar: Das Eschach-Festival wird am letzten Juli-Wochenende auch in diesem Sommer unter dem Motto „Gemeinsam in die Ferien starten...“ wieder veranstaltet als ein musikalisch-kultureller Höhepunkt im Dorfgeschehen.

Wenn die Sonne sinkt und die Nacht sich herabsenkt, sorgt gekonnte Bleuchtung für schönes Sommernacht-Gefühl.

Allerdings mischen die musikalischen Hauptakteure diesmal nicht mit temperamentvollen andalusischen und galicischen Klängen aus dem fernen Spanien auf, dafür geht es wieder mal eher volkstümlich-bodenständig ab mit Alpenrock, Klassikern aus der Tanzmusik sowie poppiger, handgemachter Volksmusik aus dem etwas näher gelegenen Hotzenwald, genauer gesagt aus Rickenbach mit der Musikgruppe Wälderwahn, einer brandneuen Band aus dem Südschwarzwald, die es musikalisch so richtig krachen lässt. Solistische Showeinlagen runden das Programm dabei ab. Und mit dabei sind auch wieder die inzwischen bestens bekannten und beliebten Dörr-Brüder Eric und Carsten Dörr aus VS-Villingen mit bekannten Pop- und Rocksongs unter dem Motto „Zwei Gitarren und zweistimmig“ und dazu den vom kreativen Kopf Carsten gereimten Texten.

Das Eschach-Festival, inzwischen in der nunmehr bereits fünften Auflage, hat sich in Niedereschach zu einem beliebten musikalisch- kulturellen Treff auf dem Vorplatz der Eschachhalle mit Sommer-Feeling sowohl im Ort wie auch in der Region gemausert. In lockerer Atmosphäre lässt sich nach dem immer wieder mit Spannung erwarteten Fassanstich durch Bürgermeister Martin Ragg die musikalische Unterhaltung genießen, und alles nur Erdenkliche aus dem Küchen- und Getränkebereich ist durch die beteiligten Vereine und Organisationen geboten.

Auch diesmal wieder mit dabei sind die Twirling-Tanz-Sport-Gruppe, der Trachtenverein Reckhölderle, Tennisclub, Landfrauen, Narrenzunft, Deifelzunft, der Xangverein und der Freundeskreis Arzúa. Geboten werden kulinarische Leckerbissen aller Art, vom hausgemachten Wurstsalat beim Gesangverein, leckeren Grillwürsten und Steaks beim Tennisclub zusammen mit der Deifelzunft, und die Landfrauen kredenzen Flammkuchen und Kaffee. Von der Cocktailbar der Twirling-Tanzsportgruppe, dem Bierstand des Trachtenvereins bis zum Weinstand des Freundeskreises Arzúa – natürlich wieder mit köstlichen Angeboten feuriger spanischer und auch deutscher Weine – dürfte sich jede Art von Durst löschen lassen. Zur Partystimmung trägt zu fortgeschrittener Stunde an beiden Abenden die imposante Illumination des Schlietsees vor der Eschachhalle in allen Farben zum Ambiente einer hochsommerlichen Erlebnisnacht bei.