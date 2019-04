von Albert Bantle

Ein Generationswechsel hat sich an der Spitze der Guggenmusik Ohrwürmer Fischbach vollzogen. Bei der Jahreshauptversammlung im Landgasthof „Zum Mohren“ wurde für den nicht mehr kandierenden bisherigen Vorsitzenden, Daniel Lipp, Martin Müller zum neuen Vorsitzenden gewählt.

Collage mit Bildern überreicht

Lipp selbst wurde im Namen aller Ohrwurm-Mitglieder, verbunden mit sehr emotionalen Momenten, von seinen Vorstandskolleginnen Rebecca Rühlemann und Katrin Schwager verabschiedet. Sie überreichten bei stehendem Applaus der Ohrwürmer eine Collage mit Bildern aus den vergangenen 29 Jahren, denn so lange ist Lipp in der Guggenmusik dabei. Zudem erhielt er einen Gutschein zur Teilnahme an der kulturellen Veranstaltung in Rottweil.

Unter neuer Leitung werden die Fischbacher Ohrwürmer auch künftig über die närrischen Tage hinweg kräftig mitmischen. | Bild: Albert Bantle

Lipps langjähriger Ohrwurm-Weggefährte Hartmut Stern, hielt als einer der ersten Ohrwürmer, keine klassische Laudatio auf Lipp. Er berichtete aus einem Tagebuch mit dem Titel „Meine ersten Tage als Ohrwurm“, in dem ein „unbekannter“ Junge mit 14 Jahren 1990 bei den Ohrwürmern angefangen hat. Der Junge war natürlich Daniel Lipp.

35 aktive Musiker und elf Auftritte

Zum letzten Mal als Vorsitzender blickte Daniel Lipp auf eine zurückliegende närrische Kampagne zurück. Dabei brachte man bei elf Auftritten in diesem Jahr 35 aktive Musiker auf der Bühne. Das waren drei mehr als im Jahr zuvor.

Zum Dank ein Pfirsichbaum

Verabschiedet wurde auch die bisherige Schriftführerin, Fabienne Staiger, die ebenfalls nicht mehr kandidierte und für die Lukas Lipp zum neuen Schriftführer gewählt wurde. Staiger erhielt, verbunden mit dankenden und lobenden Worten, einen Pfirsichbaum.

Einfach nur Musik machen

Und es stand noch eine Verabschiedung an: Ferdinand König wurde als musikalischer Leiter verabschiedet und erhielt eine Drei-Liter-Flasche Asbach als Dankeschön für seine Arbeit. Er freut sich nun darauf, ab nächster Saison wieder auf der Bühne stehen und einfach nur Musik machen zu können. Der Nachfolger von König wird jedoch erst im Herbst dieses Jahres gewählt.

Solider Kassenstand

Wiedergewählt wurde Kassenchefin Martina Haas, die wegen hoher Buskosten, teurer Theaterschminke und Investitionen in das Vereinsheim „OhrIn“ zwar ein leichtes Minus für das abgelaufene Jahr vermelden musste, anderseits jedoch auch auf einen soliden Kassenstand verweisen konnte. Die Prüfer Maria Lipp und Michael Briechle bescheinigten Haas eine tadellose Kassenführung.

Dank von den Narrenzünften

Zunftmeister Denis Ulmschneider von der Narrenzunft Schabenhausen und Zunftmeister Christoph Droxner von der Narrenzunft Fischbach dankten für die tolle Zusammenarbeit.

Zwei Ehrungen

Bei den Ehrungen wurden Marcel Heini, Sascha Hummel und Fabienne Staiger für zehn und Bastian Nickolmann für 15 Jahre Mitgliedschaft geehrt.