von Albert Bantle

Das Coronavirus greift auch in der Gemeinde Niedereschach immer mehr in den Alltag ein. Auffallend ist, dass die Empfehlungen der Experten, Behörden und Ministerien recht unterschiedlich gehandhabt werden. Viele Versammlungen und Veranstaltungen wurden von den Vereinen nun abgesagt und dies vor allem mit Hinweis auf die Solidarität mit den Menschen, die aufgrund ihres Alters oder Vorerkrankungen durch das Coronavirus besonders gefährdet sind. Es wurden jedoch nicht alle Veranstaltungen und Versammlungen in der Gemeinde abgesagt.