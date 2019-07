von Gerd Jerger

Einen großen Stellenwert nimmt für Bürgermeister Martin Ragg der alljährliche Schulabsolventenempfang ein. Seit seiner Amtsübernahme vor zehn Jahren ist es ihm ein Anliegen, Jugendliche und junge Erwachsene für die Kommunalpolitik zu begeistern. Zu dem Empfang sind alle Schüler eingeladen, die ihre weiterführenden Abschlussprüfungen bewältigt haben, sei es die Mittlere Reife, den Haupt- oder Werkrealabschluss, das Abitur und berufs- oder hochschulische Abschlüsse.

Auch beim zehnten Schulabsolventenempfang im Sitzungssaal des Rathauses war es dem Bürgermeister wichtig, den zahlreichen Schulabgängern die Vorteile des Standortes Niedereschach sowohl unter persönlich-familiären Aspekten als auch unter dem Gesichtspunkt einer eventuellen beruflichen Selbständigkeit zu verdeutlichen. Bei der Veranstaltung waren Ortschafts- und Gemeinderäte der alten und der neugewählten Legislaturperiode dabei.

Das kommt immer gut an: Bürgermeister Martin Ragg verteilt Freikarten für das Blueboxx-Kino. Bild: Gerd Jerger

Für eine starke Gemeinde wie Niedereschach mit vier lebendigen Ortsteilen und einem außerordentlich starken ehrenamtlichen Engagement der Bürger sei es von großer Bedeutung, dass sich gerade die jungen Menschen nach abgeschlossener Schul- oder Berufsausbildung mit in das Gemeinwesen einbringen, sagt Bürgermeister Martin Ragg in seinen Begrüßungsworten. Dafür stehe in erster Linie diese Veranstaltung.

263 Haushalte werden umweltfreundlich versorgt

Als herausragendes Beispiel für ehrenamtliches Engagement nennt Ragg die Bürgerenergie in Niedereschach. Vor einigen Jahren haben sich engagierte Bürger für eine lokale Energieversorgung eingesetzt. Mit einem 16 Kilometer langen Fernwärmenetz können inzwischen 263 Haushalte mit umweltfreundlicher Nahwärme versorgt werden. Rund eine Million Liter Heizöl im Jahr können dabei eingespart werden.

Vor allem jedoch will Ragg den jungen Menschen die Hilfe der Gemeinde anbieten: Sollte irgendwann einmal nach abgeschlossener Berufsausbildung der Gedanke aufkommen, wieder in den Heimatort Niedereschach zurückzukehren, will die Gemeinde unterstützen: Sei es bei der Wohnungs- oder Arbeitssuche, bei der Suche nach einem Bauplatz oder aber, wenn sich der eine oder andere selbstständig machen möchte. Die Existenzgründungsoffensive Egon könne bei diesem Vorhaben behilflich sein.

Ragg möchte sich mit Absolventen austauschen

„Wir wollen heute Abend mit Ihnen ins Gespräch kommen und vor allem wollen wir wissen, wie Sie sich Ihre Gemeinde vorstellen. Was gibt es zu verbessern oder zu ergänzen?“, so die Einladung des Bürgermeisters, sich im Anschluss mit den anwesenden politischen Vertretern der Gemeinde auszutauschen. Als kleines Präsent überreichte Ragg jedem der Schulabsolventen persönlich einen Kinogutschein für das Blueboxx-Kino in Villingen sowie den Bildband „40 Jahre Niedereschach“ einschließlich einer CD von Christoph Sieber.