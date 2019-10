von Albert Bantle

Neue Wege geht man beim Musikverein Fischbach (MVF) mit Blick auf das traditionelle Kilbigfest. Da an dem Termin überall viel geboten ist, haben sich die Musiker mit ihrer Vorsitzenden Tanja Obergfell an der Spitze dazu entschlossen, stattdessen eine Woche später ein großes „Herbstfest der Blasmusik„ in der Bodenackerhalle verbunden mit einer zünftigen Weinprobe, viel Blasmusik und dem „Massn Brassn“ anzubieten.

Wer Freude an der Blasmusik hat, kann am Wochenende zum Instrument greifen.

Für die Weinprobe, die am kommenden Samstag um 19 Uhr stattfindet, sind Voranmeldungen erwünscht. Der MVF konnte für die Weinprobe das bekannte Weingut Köbelin gewinnen. Die Teilnehmer erwartet eine Auswahl Weine, außerdem werden sie die Hintergründe zu jedem der Weine erfahren. Das Ganze wird musikalisch umrahmt und für den kleinen Hunger zwischendurch reicht der MVF Käse und Baguette.

Geselliger Abend

Die Weinprobe dauert etwa zwei Stunden und im Anschluss werden die Besucher beim „Massn Brassn“ mit Blasmusik der besonderen Art unterhalten. Jeder, der Spaß an Blasmusik hat, darf mitspielen. Wer nicht spielen möchte, ist herzlich eingeladen, einen geselligen Abend mit Blasmusik und gutem Essen und guten Weinen zu verbringen.

Tombola mit schönen Preisen

Am kommenden Sonntag, 27. Oktober, sind dann alle ab 11 Uhr herzlich eingeladen, bei musikalischer Unterhaltung durch die Musikvereine Todtmoos, Aufen und Neuhausen die bekannt leckere Schlachtplatte des MVF zu genießen und bei Kaffee und Kuchen einen schönen Nachmittag zu verbringen. Der MVF hat wieder eine große Tombola mit sehr attraktiven Preisen vorbereitet. Die Gewinner werden zum Festausklang ermittelt. Lose sind bei jedem Musiker erhältlich. Der erste Preis ist ein Wellnesswochenende für zwei Personen, der zweite Preis ein Tablet und der dritte Preis beinhaltet zwei Eintrittskarten für den Europapark.

Hier gibt‘s Karten

Die Teilnahme an Weinprobe am kommenden Samstag kostet 25 Euro pro Person und beinhaltet einen Verzehrgutschein über sieben Euro. Anmelden und Karten erwerben kann man per Mail unter vorstand@musikverein-fischbach.de oder telefonisch bei Michael Stern, 0 77 25/91 55 99 1 Der Eintritt in die Halle ist an beiden Tagen frei. Wie im Vorjahr lädt der Musikverein Fischbach bei seinem Herbstfest wieder zum „Massn Brassn“ ein und hat hierzu in diesem Jahr eine Weinprobe vorgeschaltet, für die der Kartenvorverkauf bereits begonnen hat. (aba)