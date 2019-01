von Gerd Jerger

Traditionen sind über Generationen gewordene Selbstverständlichkeiten und Eigenheiten, die zu unserem Leben gehören, die uns ausmachen. Dazu gehörte die seit nunmehr 33 Jahren in Niedereschach gereichte Brotspende, aber die heißt jetzt ja nun offiziell "Neujahrsempfang mit Brotspende". Dabei könnte man ja gerade in Niedereschach stolz darauf sein, eine solche traditionelle Brotspende, deren Ursprung und geschichtlicher Hintergrund den Sinn dieser Veranstaltung ja gerade ausmacht und sie von einem nichtssagenden Neujahrsempfang abgrenzt, wie er vom Ruhrpott bis in den Spreewald überall gleichermaßen stattfindet, auch weiterhin aufrechtzuhalten.

Zurückzuführen ist diese Namensänderung sicherlich auf die Forderung von Fischbacher Vereinsvorsitzenden in der Kulturausschusssitzung vom Oktober vergangenen Jahres. Dort war der Namenswechsel gefordert worden mit der Begründung, dass viele, gerade neu zugezogenen Bürger, gar nicht wüssten, dass diese Brotspende eigentlich der Neujahrsempfang in Niedereschach sei. "Und wer trinkt heute schon noch Most, wer isst noch Butter- oder Schmalzbrote? Das lockt doch keinen mehr hinterm Ofen hervor", so war von der Vorsitzenden des Fischbacher Musikvereins lautstark in den Raum gestellt worden.

Ja, wer schon? Augenscheinlich alle, die in der Eschachhalle waren, haben die gereichten Schmalzbrote ohne lautstarke Proteste und mit sichtlichem Wohlbehagen verspeist. Darunter sogar viele Jugendliche der geehrten Sportvereine, und auch der Most wurde sichtlich genossen.

Auf der anderen Seite wird doch auch niemand ernsthaft fordern, das Fischbacher Römerbad in "Bubenholz-Pool" umbenennen, weil sich mit Sicherheit niemand mehr erinnern kann, dort jemals einen Römer baden gesehen zu haben. Oder heißt das Fischbacher Münzerfest bald "Cap- and Bagpipe-Party," weil mit dem mittelalterlichen Traditionsgeschlecht der Münzer außerhalb Fischbachs sicherlich auch keiner mehr was anzufangen weiß?