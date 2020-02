Unter dem Motto „45 Jahre Schlierbachnarren“ knüpfte der Wasserträgerball der Narrenzunft Schabenhausen am Samstagabend in der „proppevollen“ Schlierbachhalle nahtlos an die gute Stimmung vom zurückliegenden Dämmerungs-Jubiläumsumzug vor zwei Wochen an.