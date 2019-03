von Gerd Jerger

Wenn es heutzutage um Manipulation, Lügen und Fake-News geht, dann dreht sich fast alles um eine Person: den US-Präsidenten Donald Trump. Das zeigte sich mehr als deutlich beim Kabarettabend des Forum Niedereschach mit dem "Duo zu Zweit" im vollbesetzen Katharinensaal.

Riesiges Spektrum

Dass die beiden Kabarettisten Tina Häussermann und Fabian Schläper mit zwei Koffern voller Utensilien vom Auto mitten durch die Tischreihen direkt auf die Bühne gestürmt kamen – die Forums-Vorsitzende Annette Rienhöfer-Schweer hatte bereits verlegen angekündigt, dass die beiden noch im Stau steckten und wohl reichlich verspätet eintreffen würden – entpuppte sich als die erste Falschmeldung des Abends. Dabei gibt es ein riesiges Spektrum, wo sich die Fake News hartnäckig eingenistet haben, die Häussermann und Schäper an diesem Abend aufs Korn nahmen.

Dem Publikum hat es gefallen, wie der lautstarke Beifall und die Rufe nach Zugaben zeigen.

Los ging es mit der großen Politik und US-Präsident Donald Trump ganz obenan, der angeblich ein Prostata-Mittel einnimmt, weil das neuen Haarwuchs verspricht. Und in einem eigens ihm gewidmeter Song der Kabarettisten war zu vernehmen: "Hieß es einst, es grenzt an Dummheit, so heißt es heute so: An Dummheit grenzen Kanada und Mexico".

Votum mit Schwimmnudel

Auch das Publikum wurde nicht verschont. Sollten doch die Gäste in der Fertigkeit geschult werden, Fake-News von wahren Meldungen unterscheiden zu können. Dafür hatten die beiden Akteure zwei Lügendetektoren in den Farben Rot und Blau, die in Wirklichkeit Schwimm-Nudeln waren, mit im Gepäck. Die wurden an zwei vordere Tische verteilt, und dort durften die Gäste entweder die Schwimmnudel biegen für falsch oder gerade hochstrecken für richtig.

Überraschungseier gibt es für das Erkennen von Fake-News beim Publikums-Quiz.

Beim zweiten Hauptthema des Abends – dem Thema Sex – konnten sich Tina Häussermann und Florian Schläper so richtig beharken. Was sich wohl so an geheimen Sehnsüchten in den Herzen der Frauen auftut, wenn der athletische Wladimir vom Hermes-Versand an der Tür klingelt, und der Mann ist zur Arbeit und die Kinder im Kindergarten, fragt sich beispielsweise Schläper. Wohl zielten beim Thema Sex die selbst komponierten und getexteten Lieder und Schoten manchmal schon etwas unter die Gürtellinie, doch das Publikum und sogar Pfarrer Alexander Schleicher nahmen es sichtlich gelassen, vielleicht waren ja alles auch nur Fakes? Auf jeden Fall war es unter dem Strich ein Programm, das beim Publikum bestens ankam, wie auch die lautstarken Rufe nach Zugaben bestätigten.