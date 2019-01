von Gerd Jerger

Während aktuell viele Menschen eher ans Skifahren und die Fastnacht denken, plant beim FC Kappel Walter Erne, der Ehrenvorsitzende und Initiator der weithin bekannten und beliebten Fußballferienwochen, bereits die nächste Aktion für den Sommer. Dazu kann man sich ab sofort und noch bis 28. Februar anmelden, sofern man in den Nutzen des angebotenen "Frühbucherrabatts" kommen möchte.

"Gönnen sie ihren Kindern ein paar schöne Tage auf unserem herrlichen Sportgelände mit viel Spaß und einer tollen Atmosphäre", schreibt Walter Erne in seiner Einladung. Seit 16 Jahren bietet der FC Kappel unter der Regie von Erne die Fußballferien an. Der Initiator betont, dass auch Jungen und Mädchen herzlich zum Mitmachen eingeladen sind, die nicht aus einem Fußballverein kommen, sondern ein oder sogar zwei Wochen einfach ihren Spaß mit dem Ball unter Gleichgesinnten haben wollen und dabei vielleicht auch neue Freundschaften schließen.

Stattfinden werden die Fußballferienwochen in der ersten Woche der Sommerferien vom 29. Juli bis 1. August sowie in der zweiten Woche vom 5. bis 8. August. "Über viele Anmeldungen würden wir uns sehr freuen", so Walter Erne. Es sei aus seiner Sicht "einfach super", was bei den Fußballferienwochen als Leistung geboten werde: Vier Tage Fußballspaß pur für Jungen und Mädchen im Alter von sechs bis 14 Jahren, jeweils von Montag bis Donnerstag von 10 bis 16 Uhr. Dazu gehört ein kindergemäßes und artgerechtes Trainingsprogramm entsprechend der jeweiligen Leistungsstufen. Anfänger und Vereinsspieler sind gleichermaßen herzlich willkommen.

Jeder Teilnehmer erhält einen Qualitätsball und ein Trainingsshirt, eine Trinkflasche und eine Teilnehmermedaille. Für alle Teilnehmer besteht Versicherungsschutz. Trinken, Mittagessen und ein kleines Abschlussessen sind selbstverständlich. Das Essen wird immer frisch zubereitet. "Das alles kostet für vier Tage gerade mal 90 Euro bei Anmeldung bis zum 28. Februar (Frühbucherrabatt), danach 99 Euro. Spaß und spielerische Elemente stünden statt reiner Leistung im Vordergrund, betont Walter Erne.