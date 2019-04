von Gerd Jerger

Der FC Kappel lädt im Sommer 2019 wieder zu seinen beliebten Fuballferienwochen ein. „Gönnen Sie Ihren Kindern ein paar schöne Tage auf unserem herrlichen Sportgelände mit viel Spaß und einer tollen Atmosphäre“, heißt es dazu in der Einladung von Organisator Walter Erne. Er ist auch Ehrenvorsitzender des FC Kappel (FCK).

Angebot richtet sich sowohl an Buben als auch als Mädchen

Seit 16 Jahren organisiert der FCK die Fußballferien. Dem Verein betont, dass Jungen wie Mädchen gleichermaßen herzlich eingeladen sind, egal ob sie aktive Fußballer sind oder einfach Spaß mit dem Ball unter Gleichgesinnten haben wollen.

Zwei Wochen stehen zur Auswahl

Termine sind in diesem Jahr in der ersten Woche vom 29. Juli bis 1. August und in der zweiten Woche vom 5. bis 8. August 2019. Geboten werden jeweils vier Tage Fußballspaß pur für Jungen und Mädchen im Alter von 6 bis 14 Jahren, jeweils von Montag bis Donnerstag von 10 bis 16 Uhr. Das Trainingsprogramm soll kindergemäß und altersgerecht sein entsprechend aller Leistungsstufen.

Das gibt's für jeden Teilnehmer

Anfänger und Vereinsspieler sind gleichermaßen willkommen. Jeder Teilnehmer erhält einen hochwertigen Qualitätsball und ein Trainingsshirt, eine Trinkflasche und eine Teilnehmermedaille. Für alle Teilnehmer besteht Versicherungsschutz. Trinken, Mittagessen und kleines Abschlussessen gehören ebenfalls dazu. Das Essen wird immer frisch zubereitet.

Spaß und Spiel wichtiger als sportliche Leistungen

„Das alles kostet für vier Tage gerade mal 99 Euro und wäre sich auch ein tolles Geschenk zum Geburtstag oder einen anderen besonderen Anlass“, findet Walter Erne. Spaß und spielerische Elemente stehen bei den Fußballferien im Vordergrund, nicht sportlichen Leistungen. Mit einem Rasenplatz, Kunstrasenplatz und Kleinspielfeld-Rasen bietet der FC Kappel ideale Bedingungen für eine solche Veranstaltung.

Niedereschach Start der Kappeler Fußballferien Das könnte Sie auch interessieren