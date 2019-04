von Gerd Jerger

Niedereschach (gdj) Seit dem Jahr 1986 bewegt das Thema "Tempo 30" nun schon den Gemeinderat. In der jüngsten Sitzung ging es nun am Montagabend erneut um die Abstimmung für oder gegen flächendeckend Tempo 30 in der Gesamtgemeinde, nachdem der von Gemeinderätin Manuela Fauler beantragte Bürgerentscheid in der vorausgegangenen Gemeinderatssitzung mehrheitlich abgeschmettert worden war. Eine gute Stunde lang wurde nun neuerlich "um des Kaisers Bart" diskutiert, wobei sich etliche Räte regelrecht in die Wolle kriegten. Rüdiger Krachenfels brachte es gegen Schluss dann auf den Punkt: "Wir machen uns mit unserer Wortklauberei so langsam lächerlich, wenn wir nicht endlich in der Lage sind eine Tempo 30-Regelung auf unseren Gemeindestraßen zu regeln."

Bürger fordern rasche Lösung

Bereits in der Fragestunde hatten Gerhard Grässlin, Roderich Dopfer, Helfried Slowikowska und Martin Aichele nochmals eindringlich an die Ratsrunde appelliert, die Entscheidung zugunsten Tempo 30 endlich über die Bühne zu bringen zum Wohle der Bürger und vor allem der Kinder. Als Kinderarzt schilderte Martin Aichele in bewegenden Worten das Erlebnis, welche schmerzlichen Erinnerungen man ein Leben lang mit sich trägt, wenn man einmal ein verunglücktes, sterbendes Kind in den Armen halten musste. Vor allem frage er sich, wie ernst es dem Gemeinderat um dieses Thema überhaupt sei in Anbetracht der nunmehr schon ewig währenden Diskussionen.

Alte, oft gehörte Argumente

Bürgermeister Martin Ragg gab zu Beginn die zwischenzeitlich ermittelten Kosten bekannt, die eine Einführung von flächendeckend Tempo 30 innerhalb der Gesamtgemeinde verursachen würde. Danach müssten für das Planungsbüro rund 10 000 Euro und für die Umsetzung, sprich Beschilderung und Markierungen, etwa 25 000 Euro aufgebracht werden. Zum Thema selbst brachten die Gemeinderäte der Reihe nach ihre nunmehr schon seit vielen Sitzungen bekannten Argumente für und gegen Tempo 30 vor, wobei sich als neuer Zankapfel der ganzen Diskussion, der auch die Abstimmung fast bis zur Grenze des Erträglichen hinauszögerte, jetzt plötzlich der Begriff "flächendeckend" herauskristallisierte.

Werden Autofahrer gegängelt?

Das bedeute für ihn, so hatte Holger Tranzer in die Diskussion eingebracht, obwohl er grundsätzlich für Tempo 30 sei, wo es Sinn mache, dass damit überall, also auch in Straßen, die diese Label überhaupt nicht verdienten, weil sie einfach auch gefahrlos schneller befahren werden können, diese Regulierung bestünde. Dies bedeute, dass man damit alles über einen Kamm schere, was dazu führe, dass die Autofahrer mit unnötigen Verkehrsvorschriften belangt werden, und dass sie sich, wegen überzogenen und unnötigen Regulierungen, dann überhaupt nicht mehr an Regeln halten, die sie als unvernünftig empfinden. Und zudem werde eine Erhöhung der Verkehrssicherheit nur erreicht, wenn zur 30-Regelung auch bauliche Maßnahmen mit ins Spiel kommen.

Tranzer möchte Straßen begutachten

Diese Leitversion, so wie sie vom Bürgermeister vorgestellt worden war, die werde mutmaßlich nicht zur Erhöhung der Verkehrssicherheit führen. Vor diesem Hintergrund stellte Tranzer entgegen dem Beschlussvorschlag der Verwaltung den Antrag, vorher die einzelnen Straßen nochmals genau zu begutachten und in einem Plan festzulegen, wo Tempo 30 einzuführen wäre und wo nicht. Worauf, wie bereits von Rüdiger Krachenfels vorgeschlagen, auch Edgar Lamparter darauf bestand, die Diskussion endlich mal abschließen. Denn der momentan bestehende Flickenteppich sei eine Zumutung für Anwohner wie auch für die Autofahrer, und mit einer Tempo 30-Zone wäre die Sache vom Tisch. Denn bereits vor Jahren habe man sich hinter dem Beschluss versteckt, dass man entweder alle Straßen als Tempo 30 ausweisen wolle oder aber gar keine, weil man keine Entscheidung treffen wollte.

Grundsätzlich statt flächendeckend

Nachdem weitere Anträge gestellt wurden platzte Rüdiger Krachenfels der Kragen: "Dann haben wir wieder zwei Jahre verloren und wir kommen überhaupt nicht mehr zu Potte, wenn man jetzt wieder jede einzelne Straße extra begutachten müssen". Zumal es ja Gemeindestraßen gebe, an denen hunderte von Metern kein Haus stehe wie auf dem Dobel oder dem Pfaffenberg, wurde von Hauptamtsleiter Jürgen Lauer zum Schluss eingebracht. Was ihm dann eine ernsthafte Auseinandersetzung mit Edgar Lamparter einbrachte, der ihm vorwarf, er habe ja die Sitzungsvorlage erstellt und komme zum Schluss dann noch mit sowas daher. Nach langem Hin- und Her kam man letztlich doch noch überein, im Beschlussvorschlag den Begriff "flächendeckend" durch "grundsätzlich" zu ersetzen. Diesem Beschlussvorschlag wurde dann mit 11 Ja-Stimmen, vier Gegenstimmen und einer Enthaltung mehrheitlich zugestimmt.