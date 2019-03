von Albert Bantle

Siegfried Müller ist tot. Der gebürtige Sinkinger, den man getrost als "Sinkinger Urgestein" bezeichnen konnte, starb am vergangenen Dienstag im Alter von 87 Jahren. Der gestandene Handwerker, der sich als gelernter Schmiedemeister mit einem Schmiede-und Schlossereibetrieb selbstständig gemacht und diesen geführt hatte, war in der ganzen Region als engagierte Persönlichkeit bekannt.

Er war Mitglied in mehreren Fischbacher Vereinen sowie Ehrenmitglied beim Musikverein Fischbach und beim FC Fischbach, für den sein Herz bis zuletzt ganz besonders schlug und den er in früheren Jahren als 1. Vorsitzender führte. Die Beerdigung Müllers findet am Freitag, den 8. März 2019 um 14.30 Uhr, beginnend mit einem ökumenischen Trauergottesdienst in der Mauritiuskirche und anschließender Beisetzung auf dem Friedhof in Fischbach statt.

In den vergangenen drei Jahren wohnte Müller zusammen mit seiner Frau Ruth in Königsfeld. In sein Haus in Sinkingen zogen seine Enkelkinder ein. Bis zuletzt blieb der Verstorbene aber mit seiner Sinkinger Heimat verbunden und genoss seine gelegentlichen Besuche dort sehr. Noch im Oktober 2018 konnte Siegfried Müller mit seiner Frau Ruth, die nun zusammen mit den fünf Kindern und 13 Enkelkindern um ihren geliebten Mann trauert, die diamantene Hochzeit feiern. Der christliche Glaube war für Siegfried und Ruth Müller eine Herzensangelegenheit und neben der Großfamilie die tragende Säule ihres gemeinsamen Lebens.

Auf 60 glückliche gemeinsame Jahre konnten Ruth und Siegfried Müller noch im vorigen Oktober zurückblicken. Am Dienstag ist Siegfried Müller verstorben.

Als echtes Original in Sinkingen geboren war Siegfried Müller ein Mann mit rauer Schale, aber einem großem Herzen. Von vielen Mitmenschen wurde er als "Schaffer" bewundert. Seine Vielseitigkeit und sein handwerkliches Geschick waren ebenso wie seine Hilfsbereitschaft allseits sehr geschätzt. Seine humorvollen Einlagen und gepfefferten Kommentare an Stammtischen, Gemeindesitzungen und auf dem Sportplatz werden vielen in bester Erinnerung bleiben. Das harte Berufsleben, die viele Arbeit und die Tatsache, dass er sich als Selbständiger kaum Urlaub leistete, haben an der Gesundheit Müllers gezehrt. Allerdings trug er seine gesundheitlichen Handicaps mit einer bewundernswerten Gelassenheit.

Bis zuletzt konnte sich der ehemalige FC Fischbach-Vorsitzende für den Fußball begeistern, auch wenn die Augen nicht mehr wollten. Besonders stolz war er, dass es einer seiner Enkel vor fünf Jahren in den Profi-Fußball geschafft hat. Beeindruckend war auch die menschliche Seite und die Hilfsbereitschaft des Verstorbenen. Auf dem Höhepunkt des Balkankrieges bewies er ein großes Herz und nahm ohne zu Zögern eine Flüchtlingsfamilie bei sich auf.

In Fischbach wird man Siegfried Müller ein ehrendes Andenken bewahren. Wie sehr sich Müller bis zuletzt dafür interessierte, was in seinem geliebten Fischbach vor sich geht, zeigte sich noch am vergangenen Wochenende, als er sich, im Krankenbett liegend, von seinen Kindern aus der Tageszeitung vorlesen ließ, was bei der Fastnacht in Fischbach geboten war. Und auch wie die Ergebnisse in der Fußball-Bundesliga ließ er sich vorlesen.