von Gerd Jerger

Turbulente Zeiten in der Seelsorgeeinheit „An der Eschach“: In den neun Pfarreien der Seelsorgeeinheit stand eine Visitation namens Levi durch die Erzdiözese Freiburg auf der Tagesordnung. Levi steht für Lernen, Entwickeln, Vereinbaren, Inspirieren. Doch diese wurde jetzt kurzfristig abgesagt – zum Ärger der Gemeindemitglieder, die viel Arbeit in die Vorbereitung gesteckt hatten.

Treffen das ganze Jahr über

Ein „Selbstbewertungsteam“ – bestehend aus acht engagierten Frauen und Männern aus den unterschiedlichen Gemeinden – hatte sich im Vorfeld viel Arbeit gemacht und sich in regelmäßigen Treffen über das Jahr verteilt umfangreich vorbereitet. Aus einem vorgegebenen Themenkatalog wurden neun verschiedene Bereiche ausgewählt, um festzuhalten, was sich in den Gemeinden der Seelsorgeeinheit entwickelt hat. Daraus können dann Schritte in die Zukunft und richtungsweisende Änderungen angegangen werden. Am kommenden Wochenende sollte nun der „Selbstbewertungsbericht“ gewürdigt werden durch den Dekan des Dekanates Schwarzwald-Baar, Josef Fischer, und die Dekanatsreferentin Dorothea Hofmann. Nach der Visitation sollte der Prozess abgeschlossen und mit einem Gottesdienst gefeiert werden.

Verärgert über die Entscheidung

Doch dann kam die faustdicke Überraschung: Die angesagte Levi-Visitation sei trotz einjähriger Vorbereitungszeit vorerst „ausgesetzt“ worden, erklärte Pfarrer Alexander Schleicher. Erst am vergangenen Donnerstagmorgen habe er diese Information auf dem Postweg erhalten. Dekan Fischer und Dekanatsreferentin Hofmann führen als Begründung an, dass sie es als „nicht sinnvoll sehen, diesen Prozess zum jetzigen Zeitpunkt durchzuführen. Es sei zuerst die grundlegende Situation des gemeinsamen Arbeitens zu klären, bevor darauf geschaut werden kann, wie es weitergeht“, so zitiert Pfarrer Schleicher den Brief des Dekanats. Die betroffenen Frauen und Männer, die sich bisher für Levi engagiert hatten, seien sehr irritiert und auch verärgert über diese kurzfristige Entscheidung. Für das Levi-Wochenende gab es bereits einen detaillierten Zeitplan für die Treffen mit den verschiedenen Gruppierungen. Organisatorisch war alles vorbereitet. Der Bürgermeister von Königsfeld und der evangelische Pfarrer hatten ihr Kommen bereits zugesagt und waren bereit, zu diesem besonderen Anlass ein Grußwort zu sprechen.

Neuer Termin vielleicht Anfang 2020?

Vor allem kritisierte Pfarrer Schleicher, dass es im Vorfeld keine Information an ihn und das Seelsorgeteam sowie das Vorstandsteam des Pfarrgemeinderats gegeben habe. Der Geistliche fragt sich nun, was der Grund für diese so kurzfristige Entscheidung gewesen sein mag. In einem weiteren Schreiben aus dem Erzbischöflichen Ordinariat in Freiburg wird die Aussetzung der Visitation durch den Ordinariatsrat Wolfgang Müller bestätigt mit dem Vermerk, dass diese zeitnah auf Anfang des kommenden Jahres verschoben werden soll.

Gemeindemitglieder feiern trotzdem

Nun wurden am vergangenen Sonntag die Gläubigen in den Gottesdiensten darüber informiert, dass alle bekanntgegebenen Treffen am 15. und 16. November mit den Gruppierungen ausfallen werden. Der geplante Gottesdienst für alle neun Gemeinden der Seelsorgeeinheit am Samstag, 16. November um 18 Uhr in der Kirche Peter und Paul in Königsfeld werde jedoch trotzdem gefeiert, mitgestaltet von der Musikgruppe SempreTu aus Fischbach. Alle Gläubigen aus den Gemeinden sind herzlich eingeladen, diesen besonderen Gottesdienst mitzufeiern. Im Anschluss an den Gottesdienst sind alle interessierten Menschen aus den Gemeinden in den Gemeindesaal zu einem Beisammensein eingeladen, in dessen Rahmen Pfarrer Schleicher gerne für Gespräche zur Verfügung steht.

Wahlen stehen an

Am 22. März 2020 stehen die nächsten Wahlen zum neuen Pfarrgemeinderat für weitere fünf Jahre an. Für den neuen Pfarrgemeinderat, sagt Pfarrer Schleicher, brauche es Frauen und Männer, die Lust haben, Kirche auf neue Weise mitzugestalten: „Gerne möchte ich Menschen unterschiedlichen Alters dazu motivieren, sich einzubringen. Engagierte Gläubige, die bereit sind Kirche zu verändern, – auch um den Preis von Konflikten – wie Papst Franziskus kürzlich bei der Amazonas Synode in Rom sagte“, wirbt der Pfarrer für das Amt.