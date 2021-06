von Redaktion

Zurecht stolz ist man in Niedereschach auf seine zwei Hausarztpraxen, die mit insgesamt vier Ärzten besetzt sind. Besonders erfreulich ist, dass in beiden Praxen mit Blick auf die Corona-Pandemie auch kräftig geimpft wird. Niedereschachs Bürgermeister Martin Ragg, steht in Kontakt mit den Ärzten und ist für deren Engagement beim Impfen überaus dankbar.

Er weiß zu schätzen, wie sehr sich die Ärzteschaft und ihre Teams in beiden Praxen weit über das übliche Maß hinaus einbringen, um zusätzlich zum üblichen Praxisalltag der Pandemie durch möglichst viele Impfungen Herr zu werden.

Regelrecht glücklich zeigte sich der Schultes am gestrigen Dienstag, als ihm aus der hausärztlichen Gemeinschaftspraxis „Hummel und Fuß“, nach erfolgter Anfrage durch Ragg, mitgeteilt wurde, dass allein in der kommenden Kalenderwoche 24, also vom 14. Juni bis 18. Juni, in der Praxis 90 Impfdosen zur Verfügung stehen.

50 Astrazeneca-Impfungen und 40 Johnson und Johnson–Impfungen können erfolgen.

Impfwillige Patienten, die einen Termin wünschen, dürfen sich gerne telefonisch unter der Nummer 07728/1333 oder per E-Mail unter info@praxishummelundfuss.de melden.