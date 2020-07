Niedereschach vor 2 Stunden

8119 Meter Gasleitung liegen jetzt in Fischbach – Stadtwerke verraten, wie viele Meter noch fehlen

Die Stadtwerke Villingen-Schwenningen (SVS) haben den Ortsteil Fischbach nun fast komplett an ihr Gasnetz angeschlossen. SVS-Geschäftsführer Ulrich Köngeter und SVS-Netzvertriebsleiter Ottmar Warmbrunn, gaben in der Sitzung des Ortschaftsrates Fischbach am Montagabend in der Bodenackerhalle einen umfassenden Überblick.