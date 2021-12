Niedereschach vor 1 Stunde

800 statt 96 Euro Steuer im Jahr: So will Niedereschach jetzt verhindern, dass immer mehr Kampfhunde im Ort leben

Hundebesitzer in der Gesamtgemeinde müssen künftig deutlich tiefer in die Tasche greifen: Die Hundesteuer steigt ab 2022 deutlich an. Besonders deftig fällt die Erhöhung indessen für Besitzer von Listenhunden aus.