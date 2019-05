von Albert Bantle

Die 72-Stunden-Aktion der KJG Niedereschach ist angelaufen. Mit rund 100 teilnehmenden Kindern und Jugendlichen, stellt Niedereschach die größte Teilnehmergruppe innerhalb des Dekanats. Entsprechend umfangreich fiel auch die Aufgabenstellung aus, die den Jugendlichen am Freitagabend mitgeteilt wurde. Im Mittelpunkt der Aktion steht der Streichelzoo der Gemeinde. Dieser soll für Menschen mit Handicap schöner gestaltet und mit einem Familienfest eröffnet werden.

Als erstes soll ein barrierefreier Zugang zum neuen Hasenhaus geschaffen werden um Menschen mit Handicap und deren Begleitung den Zugang dorthin zu ermöglichen. Dabei gilt es, den Weg zu planen, mit Blick auf den Frostschutz den Untergrund vorzubereiten und eine Dränageschicht einzubauen, ehe dann die Pflasterarbeiten erfolgen. Einige vorhandene Bäume und deren Wurzelwerk gilt es zu entfernen, das Gelände rund um das neue Hasenhaus anzugleichen und barrierefrei zu machen. Eventuell wird auch das vorhandene Podest ausgeweitet und gepflastert. Zudem gilt es eine Fläche für die Raseneinsaat vorzubereiten, den Rasen einzusäen und diese Fläche abzusperren. Auch sollte das vorhandene Bienenhauses zum Hasenhaus umgenutzt werden. Also galt es, das ehemalige Bienenhaus zu räumen und zu putzen, es abzuschleifen und anzustreichen. Auch muss eine artgerechte Inneneinrichtung für die Hasen entworfen werden.

Als drittes gilt es, das Gelände zu umzäunen und Posten zu setzen. Die vierte Aufgabe besteht darin, drei Sonnenrelaxliegen zu designen und witterungsbeständig herstellen und aufbauen, wobei man hierbei mit der Fischbacher Schreinerei von Bernd Haberstroh, zusammen arbeitet. Bei der fünften Aufgabe geht es um Erhaltungsmaßnahmen mit Blick auf Hinweisschilder und Holzgestelle der vorletzten 72-Stunden-Aktion. Diese soll man aufbessern, abschleifen, neu streichen, lasieren und witterungsfest zu machen. Zudem gilt es, eine Erinnerungstafel für die Aktion 2019 zu designen.

Auch gilt es für die Kinder, das Projektende am Sonntag vorzubereiten und zu organisieren. Dies soll im Rahmen des schon erwähnten Kinder – und Familienfestes erfolgen, bei dem zudem drei Programmpunkte für die Festbesucher, wie zum Beispiel Kinderschminken, Dosenwerfen, Pony- Eselreiten, angeboten werden sollen. Für die Kinder – und Jugendlichen gilt es also vieles zu planen, zu bedenken und zu organisieren. Der Erlös des Festes soll an einen gemeinnützigen Verein oder eine Organisation gehen. Bis zum Sonntag haben die KJG‚ler nun Zeit, sich zu überlegen, wer die Spende erhalten soll.

Eine der Aufgaben im Vorfeld der Aktion war es, Flaschendeckel zu sammeln. Mit 500 Deckeln kann eine Polioimpfung finanziert werden. Das von der KJG Niedereschach gesteckte Ziel mit 36 000 Deckeln wurde dabei weit übertroffen, denn es kamen rund 150 000 Deckel zusammen.