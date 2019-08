von Gerd Jerger

Erneut hat der Weltenbummler André Schuler, Inhaber eines Schlossereibetriebes in Niedereschach, Anfang des Jahres Hammer, Zollstock und Schweißutensilien beiseitegelegt und dafür sein Fahrrad flugtauglich in einen großen Karton verpackt.

3000 Kilometer Strecke

Bei seiner Radtour durch die Länder Laos, Kambodscha, Vietnam und Thailand hat er alle seine bisherigen Rekorde gebrochen. Über 3.000 Kilometer, das ist ungefähr die Strecke von Niedereschach nach Damaskus, führte ihn seine abenteuerliche Route durch exotische Landstriche.

Eines kann André Schuler auf seiner 3.000-Kilometer Tour als Inhaber eines Schlossereibetriebes nicht auslassen: die Werkstätten entlang seiner Route interessieren ihn besonders. | Bild: André Schuler

Zweieinhalb Monate war er dafür unterwegs. Ein Novum für André Schuler: Er hatte die Reiseroute diesmal nicht wie bisher minutiös vorbereitet, er fuhr sozusagen ins Blaue hinein. Einzig die drei Länder Thailand, Laos und Kambodscha hatte er sich zum Ziel gesteckt. Vor allem aber der Mekong, ein Fluss in Südostasien, hatte es ihm angetan. So startete er am 1. Januar mit dem Flugzeug nach Chiang Mai an der Nordgrenze Thailands und begann von dort aus seine Tour in Richtung Laos. Nicht jedoch, ohne in Chiang Mai auf den berühmten Nachtmarkt die gerösteten Heuschecken und frittierten Maden probiert zu haben.

Wochenmarkt einmal anders: Wenn der Zug einfährt, werden die Stände und Buden eingeklappt. | Bild: André Schuler

Lernt so manche Eigenheiten kennen

Seine erste Etappe führte nach Chiang Rai und von dort zu dem goldenen Dreieck, der Region im Grenzgebiet der Staaten Laos, Thailand und Myanmar. Berühmt und berüchtigt ist das Gebiet für den Schlafmohn, der dort angebaut und zu Heroin verarbeitet wird. Da die Region sehr gebirgig ist, wollte er nicht dieselbe Strecke wieder zurück fahren, sondern radelte weiter über die Grenze nach Laos. Dabei machte er mit so manch seltsamen behördlichen Eigenheiten seine Bekanntschaft. So habe er beim Grenzübertritt die Grenzbrücke nicht mit seinem Fahrrad bewältigen dürfen, sondern musste vor der Brücke mitsamt Fahrrad in einen Bus einchecken und mit dem die 500 Meter über Brücke und Grenze fahren.

André Schuler bei seiner Etappe entlang des Mekongs. | Bild: André Schuler

Sein nächstes Ziel war der Mekong, auf dem er zwei Tage 500 Kilometer mit dem Schiff zurücklegte, um dann mit dem Rad weiter nach Vientiane und von dort über die Grenze nach Thailand weiter zu radeln.

180 Kilometer am Tag

In Erinnerung bleibt dabei eine Tagesleistung von 180 Kilometern und 2000 Höhenmetern. Wieder Richtung Mekong führte die weitere Route dann Richtung Süden. Schuler schildert ein Erlebnis, das seine Reise fast abrupt beendet hätte: Auf einer schmalen Landstraße kommt ein LKW in voller Fahrt direkt auf ihn zu. Hätte er nicht so blitzartig reagiert, das sei es dann wohl gewesen. Vielleicht habe ihm ja auch seine Tante Irene geholfen, die ihm versprochen hatte, während seiner Tour jeden Abend für ihn zu beten.

Brigachtal Im Krankenwagen durch Südamerika: Simon Lohrer und Justus Kneissle reisen sieben Monate in umgebautem Einsatzfahrzeug Das könnte Sie auch interessieren

90 Prozent Luftfeuchtigkeit

Da die Zeit so langsam knapp wurde, ging es mit dem Zug von Ubon Ratschantani weiter zur alten Königsstadt Ayutthaya und von dort mit dem Rad wieder nach Kanchanaburi, um dort die berühmte „Brücke am Kwai“ zu besichtigen. Bei Temperaturen zwischen 35 und 40 Grad und einer Luftfeuchtigkeit von 90 Prozent folgte die letzte Etappe: an Bangkok vorbei, durch den islamisch geprägten Süden bis zum Endziel Phuket, von wo es dann mit dem Flugzeug über Bangkok wieder zurück in die Heimat ging.

So geht es weiter

André Schuler war bereits in Alaska, Chile, Feuerland, Kuba, Nepal, Australien, Neuseeland und Vietnam. Wo er als nächstes hinwill? Er habe bereits eine Tour durch Mexico geplant, vielleicht aber auch nach Indien, wo er sich ein altes Motorrad kaufen und in den Himalaya starten will. „Obwohl ich das mit dem Motorrad ja auch noch machen kann, wenn ich mal 70 bin“, schmunzelt Schuler.