Seit der Gründung des Freundeskreises Arzúa lässt man sich immer wieder Neues einfallen. Gegründet im Jahr 2013, hat es sich der Freundeskreis zur Aufgabe gemacht, die Kontakte zur Niedereschacher Partnergemeinde Arzúa in Galicien aufrecht zu erhalten und zu intensivieren.

Ob die Beteiligung am Käsefest in Arzúa als Gegenpart zum hiesigen Schinkenfest mit einem Stand mit Schwarzwälder Wurst- und Schinkenspezialitäten, oder der Einladung original spanischer Musikkruppen aus Arzúa zum Eschachfestival, es findet ein stetiger kultureller und kulinarischer Austausch aus.

TDie Partnergemeinde

Arzúa liegt am Jakobsweg in der galizischen Provinz A Coruña in Spanien. Die Städtepartnerschaft zwischen Niedereschach und Arzúa wurde 2002 ins Leben gerufen durch die Freundschaft von Alt-Bürgermeister Otto Sieber und dem damaligen Bürgermeister von Arzúa, Manuel Lopez. Dem vorausgegangen waren die Beziehungen durch Gastarbeiterfamilien, die in den 60er Jahren nach Niedereschach gekommen waren. Inzwischen pflegen bereits deren Kinder und Enkel die Verbindung. Im April 2013 hat sich der Freundeskreis mit dem Ziel gegründet, die Verbindung aufrecht zu erhalten. Mit Erfolg: So ist der Verkauf des heiß begehrten Käses aus Arzúa in Niedereschach beim „Adventsdörfle“ zu einem festen Bestandteil des Austausches geworden. (gdj)