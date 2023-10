In einem weiteren Schritt auf dem Weg zu einem klimaaktiven Bad Dürrheim tut die Stadt den nächsten Schritt. Mittlerweile ist der Großraumparkplatz in der Salinenstraße großzügig mit E-Ladesäulen ausgestattet, auch am Solemar stehen Ladestationen zur Verfügung und im Gewerbegebiet. Nun hat der Stadtentwicklungs- und Umweltausschuss bei seiner letzten Sitzung eine Erweiterung um 15 neue Ladesäulen in der Kernstadt und den Ortsteilen beschlossen.

Folgende Standorte sind vorgesehen: In der Kernstadt sollen in der Königsberger Straße, auf dem Narrenschopf-Parkplatz, auf dem Parkplatz am Salinensee beim Kurstift und auf dem Parkplatz Bohrturm sollen Doppelladesäulen installiert werden. In den Ortsteilen sind Standorte auf dem Parkplatz beim Sportplatz und bei der Gemeindehalle vorgesehen, in Oberbaldingen beim Parkplatz am Ortseingang, dem Service-Center und am Festplatz bei der Ostbaarhalle. In Unterbaldingen sind Ladesäulen auf dem Parkplatz am Rathaus, in Sunthausen bei der alten Schule, in Biesingen im Bereich zwischen Rathaus und Kindergarten und in Öfingen an der Osterberghalle vorgesehen.

Die Gesamtkosten sind mit insgesamt 229.376 Euro netto veranschlagt, die Tiefbaukosten mit 115.000 Euro. Das Land Baden-Württemberg unterstützt Landkreise, Städte und Gemeinden mit einer Förderung von bis zu 75 Prozent. Realistisch seien 72 Prozent, so die Verwaltung. Das würde eine Fördersumme von 165.151 Euro bedeuten. Weiter entfallen auf die Stadt Betriebskosten von 180 Euro monatlich für die Standorte in der Kernstadt und Hochemmingen. An den anderen Standorten wird mit monatlichen Betriebskosten von 313,80 Euro gerechnet. Jedoch kann durch den Betreiber Netze BW mit einer Rückvergütung gerechnet werden. Je nach Auslastung kann die Stadt so einen jährlichen Deckungsbeitrag erwirtschaften.

Beschlossen wurde gleichzeitig die Bereitstellung von 97.000 Euro für das Projekt im Haushalt 2024.