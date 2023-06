Die Gemeinde Mönchweiler plant für dieses Jahr die Sanierung der Friedhofstraße und den Ausbau des Fußweges vom Schulweg zur Abzweigung Innerdorf/Hindenburgstraße. Für beide Arbeiten wurden jetzt die Aufträge vergeben. Die Arbeiten in der Friedhofstraße und im Innerdorf sind ab September geplant. Fertigstellung ist vor Weihnachten vorgesehen.

In der Friedhofstraße steht die Trinkwasserleitung zur Sanierung an. Außerdem soll die Asphaltdecke auf einer Länge von 260 Metern in der gesamten Straße erneuert werden. Zuvor wird die Wasserleitung lediglich im westlichen oberen Bereich zwischen Abzweigung Fichtenstraße und Friedhofsplatz auf einer Länge von 160 Metern erneuert. Die Arbeiten erfordern eine Vollsperrung der Friedhofstraße.

Die Maßnahme erfolgt in zwei Abschnitten. Zunächst wird die Wasserleitung inklusive der öffentlichen Hausanschlüsse erneuert. Den Anliegern empfiehlt die Verwaltung, ihre privaten Hausanschlüsse im Rahmen der Maßnahme auf eigene Kosten mit zu erneuern. Während der Erneuerung wird eine Notversorgung aufgebaut. Parallel zu diesen Arbeiten wird ein im Boden liegender, aber nicht in Betrieb befindlicher 20 Meter langer Mischwasserkanal rückgebaut.

Der Auftrag für die Erd- und Straßenarbeiten geht für rund 296.000 Euro an die Firma Gebrüder Bantle, der Auftrag für die Leitungsarbeiten für knapp 50.000 Euro an die Stadtwerke Villingen-Schwenningen. Diese Beträge liegen insgesamt bei rund fünf Prozent unter der Kostenrechnung. „Hinsichtlich der aktuellen Marktsituation ist das ein gutes Ergebnis“, so Ortsbaumeister Berthold Fischer.

Der Weg zwischen dem Schulweg und dem Innerdorf soll verbreitert, neu aufgebaut und asphaltiert werden. Ein Pflasterbelag wäre teurer gewesen. Der Auftrag wird für knapp 92.000 Euro an die Bauunternehmung Hermann vergeben. In beiden Straßen beziehungsweise Wegen werden zudem im Auftrag des Zweckverbandes Breitband Leerrohre für die Breitbandversorgung verlegt.