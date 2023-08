Die Wiesen am Wolfsteich zwischen Mönchweiler und Obereschach werden zum Open-Air-Gelände. Am Samstag, 9. September, findet dort das Electronic Village Festival der Landjugend Mönchweiler und der beiden DJs Sven Blessing, aka DJ Blessi, und Jerzy Zimmer, aka DJ Jerzy, statt. Bis spät in die Nacht werden House, Electronic Dance Music (EDM) und Techno Musik aus den Boxen erschallen. Nachdem die Landjugend Mönchweiler während der Corona-Zeit mit ihrem Schlepper-Kino am Wolfsteich einen großen Erfolg landete, bestand schon länger die Idee auf dem Gelände wieder zugunsten der Vereinskasse etwas auf die Beine zu stellen. Seit rund einem Jahr sei man in der Planung berichtet Vorsitzender Oliver Jäckle.

Als Sven Blessing und Jerzy Zimmer eines Abends mit ihrer Idee für elektronische Tanzmusik auf die Gruppe zukamen, war man bei der Landjugend sofort begeistert. Wer zu solch einer Veranstaltung wolle, müsse sonst bis nach Stuttgart oder Freiburg fahren, wissen die beiden Discjockeys. Mit dem Electronic Village Festival wollen sie nun hier im Raum ein solches Open Air etablieren. 500 Besucher beim ersten Anlauf wären ein toller Erfolg, blickt Jerzy Zimmer vorsichtig optimistisch voraus. Klar ist, wenn die Premiere ein guter Erfolg wird, soll es im kommenden Jahr eine Wiederholung geben. Getränke, Verpflegung und das Zelt für die Bar sowie das Stellen des Festivalgeländes liegen in der Hand der Landjugend. Die technische Seite übernehmen Sven Blessing und Jerzy Zimmer. Als Bühne wird eine große Sattelzugmaschine auf das Festivalgelände rollen.

Tickets für das Electronic Village Festival gibt es im Vorverkauf zum Preis von zehn Euro. An der Abendkasse kosten sie 15 Euro. Sie können entweder über die Landjugend und ihre Mitglieder direkt bezogen werden – Kontaktaufnahme ist über den Instagram Kanal möglich – oder über die Ticketplattform Eventim. Einlass ist am 9. September ab 19 Uhr. Ausschank gibt es bis 3 Uhr. Besucher des Festivals müssen mindestens 18 Jahre alt sein.