von Cornelia Putschbach

Große Sorgen macht man sich in Mönchweiler über die Folgen der am Montag bekannt gewordenen Infektion einer Bewohnerin des Wohnparks mit dem Coronavirus.

Mönchweiler Ausgangssperre: Coronafall im Betreuten Wohnen in Mönchweiler Das könnte Sie auch interessieren

16 Kontaktpersonen ermittelt

Am Dienstag wurden bei rund 25 Bewohnern des Wohnparks sowie bei Mitarbeitern und Betreuern ein Abstrich genommen. Zudem wurden aus dem Umfeld der Betroffenen in Mönchweiler 16 Kontaktpersonen ermittelt und informiert, teilt das Landratsamt auf Nachfrage mit.

Die Bewohner des Wohnparks wurden am Dienstag vor Ort durch einen niedergelassenen Arzt abgestrichen. Hierbei kooperiert das Gesundheitsamt mit der Kassenärztlichen Vereinigung. Bei Mitarbeitern und Betreuern des Wohnparks wurden die Abstriche ebenfalls am Dienstag in Schwenningen vorgenommen. Mit dem Ergebnis sei bis zum Ende der Woche zu rechnen, so die Auskunft des Landratsamtes.

Gesundheitsamt benachrichtigt enge Kontaktpersonen

Zur Feststellung der Kontaktpersonen und zur Dauer der angeordneten Quarantäne teilt das Landratsamt folgendes mit: „Nachdem die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes die Umstände des Kontakts ermittelt haben, wird eine Einschätzung vorgenommen inwieweit ein enger oder Gelegenheitskontakt vorlag. Enge Kontaktpersonen werden vom Gesundheitsamt kontaktiert und bei Beschwerden sofort einer Abstrichstelle zugeleitet. Die engen Kontaktpersonen werden bis zum Quarantäneende durch das Gesundheitsamt begleitet und sie müssen ein Tagebuch führen. Gelegenheitskontakte werden zur freiwilligen Selbstisolation aufgefordert. Diese dauert ebenfalls, allerdings ohne Kontrolle, 14 Tage.“

Mönchweiler Weshalb das Pflegehaus jetzt eingezäunt wird Das könnte Sie auch interessieren

Betroffene werden in der Regel ab Feststellungsbeginn für mindestens 14 Tage häuslich oder stationär isoliert. Eine Aufhebung der Quarantäne erfolgt durch das Gesundheitsamt. Die Quarantäne wird durch einen Bescheid angeordnet.