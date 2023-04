Wann geht es denn jetzt endlich mit dem Netto-Neubau los und wird tatsächlich ein Ersatzverkauf in einem Zelt stattfinden? Die Gerüchteküche kochte in den vergangenen Wochen in Mönchweiler fleißig. Nun ist es raus.

Am 8. Mai sollen die Befestigung des Parkplatzes und dann der Zeltbau am Sportplatz starten. Einen Monat später, am 6. Juni, soll der Verkauf im Zelt starten. Noch in der gleichen Woche möchte dann der Investor, die Gesellschaft Rolf Hinderer Objekte und Verwaltung aus Nagold, mit dem Abriss des Gebäudes in der Kälberwaid beginnen.

Zeltstandort stand nie zur Diskussion

Es bleibe ganz ausdrücklich beim Zeltstandort am Sportplatz, betonte Bürgermeister Rudolf Fluck am Donnerstagabend. Bis alle Genehmigungen dafür vorlagen, habe das aber gedauert. Ein anderer Standort für den Zeltverkauf habe nie zur Diskussion gestanden und es sei unabhängig von allen Gerüchten auch immer klar gewesen, dass das Zelt kommt.

Unter anderem habe es noch eine verkehrsrechtliche Anordnung zur Lenkung des Kunden- und des Lieferverkehrs gebraucht. Jetzt ist klar, dass es für die Zeit des Zeltverkaufs eine Einbahnstraßenregelung geben wird. Diese gilt auch für alle Besucher der Sportanlagen. Die Zufahrt wird über den Sportplatzweg erfolgen, die Abfahrt über die Brunnenstraße.

Zulieferung wird reglementiert

Klar ist jetzt auch, wie der Markt im Zelt beliefert werden soll. Die Lastwagen dürfen das Zelt zum Schutz der Anwohner der betroffenen Straßen ausschließlich zwischen 6 und 20 Uhr anfahren. Ebenfalls über den Sportplatzweg. Sie fahren dann aber nicht über die Brunnenstraße durch den Ort, sondern vorbei am Reitstall auf die L181 weg. Die Belieferung wird nur mit einer Zugmaschine und nicht mit einem ganzen Sattelzug erfolgen.

„Wir werden damit klar kommen. Ich finde es wichtig, dass Netto in Mönchweiler bleibt. Das haben wir damit geschafft“, sagt der Bürgermeister.

Fertigstellung im April

Die Fertigstellung des Neubaus ist derzeit für April 2024 geplant. Das ursprünglich anvisierte Jahresende sei aufgrund der Dauer, die für die Genehmigungen notwendig war, nicht zu halten.

Aktuell erteilte der Gemeinderat noch sein Einvernehmen auf Befreiung von der Pflicht der Dachbegrünung. Der Investor möchte auf dem Dach des Neubaus eine flächendeckende PV-Anlage anbringen. Die fehlende Dachbegrünung muss durch Baumpflanzungen im Gemeindegebiet ausgeglichen werden. Art und Anzahl sind noch festzulegen.