Nicht zuletzt durch den Kauf eines Apartmenthauses durch die Gemeinde Mönchweiler zur Unterbringung von Flüchtlingen ist die Situation Geflüchteter in der Gemeinde wieder mehr in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Jetzt gab die Gemeindeverwaltung im Rahmen einer öffentlichen Sitzung des Gemeinderates einen Überblick über den aktuellen Sachstand.

Allgemein gesprochen seien große Herausforderungen neben der Unterbringung der Geflüchteten das sehr schlechte Sprachniveau der Menschen, aber auch fehlende Kinderbetreuung, der Rückkehrwunsch und die familiäre Situation mit Angehörigen im Kriegsgebiet. Das Angebot von Deutschkursen sei noch viel zu schwach ausgeprägt und völlig überbelegt und ausgebucht, so Hauptamtsleiter Sebastian Duffner.

Stand 18. Juli habe die Gemeinde Mönchweiler entsprechend einer feststehenden Quote noch eine Aufnahmeverpflichtung für insgesamt 37 Geflüchtete. 53 muss sie insgesamt aufnehmen. Aus der Ukraine leben derzeit 26 Menschen in Mönchweiler. Anerkannt für die Quote sind davon aber nur 16. Die weiteren zehn waren zunächst in einer anderen Gemeinde registriert und können deshalb nicht auf die Mönchweiler Quote angerechnet werden.

Alle 26 ukrainischen Flüchtlinge in Mönchweiler sind bislang in Privatwohnungen untergebracht. Flüchtlinge aus Drittstaaten sind im Bauhof, im Wohnhaus an der alten Schule und in einem gemeindeeigenen Gebäude an der Hindenburgstraße untergebracht. Aufgrund intensiver Suche könnten auch, so Sebastian Duffner, nach wie vor immer noch wieder freie Wohnungen und Leerstände für die Unterbringung gewonnen werden. Im Apartmenthaus in der Gartenstraße sollen schon bald knapp 20 ukrainische Geflüchtete untergebracht werden. Bezüglich der Kinderbetreuung und dem Schulunterricht für die Geflüchteten leistet Mönchweiler vorbildliche Arbeit. So konnte die Gemeinschaftsschule vier Lehrerinnen gewinnen, die der ukrainischen beziehungsweise russischen Sprache mächtig sind. Svitlana Simon, die von der Firma Weißer und Grießhaber ein Jahr lang kostenlos gestellt wurde, konnte inzwischen über das staatliche Schulamt einen halben Lehrauftrag bekommen.

Für insgesamt 22 Kinder Geflüchteter bietet die Gemeinschaftsschule Mönchweiler ein umfangreiches Angebot in der Gemeinde und auch in Königsfeld. Im kommenden Schuljahr werden fünf Ukrainer in der Außenklasse in Königsfeld und zehn klassenintegriert in Mönchweiler unterrichtet. Fünf afghanische Schüler besuchen die Klassen eins bis acht. Außerdem seien derzeit zwei Ungarn ohne Sprachkenntnisse in der Vorbereitungsklasse. Das Kinderhaus besuchen derzeit zwei afghanische Kinder. Die Integration und die Zusammenarbeit mit den Eltern liefen tadellos. Beide Kinder hätten bereits große Fortschritte bei der Sprache gemacht, so Sebastian Duffner weiter.

Eine gewichtige Rolle bei der Integration der Geflüchteten haben in Mönchweiler der Integrationsbeauftragte der Gemeinde Mönchweiler, Philipp Süss, und die Integrationsmanagerin des Landratsamtes, Ilona Kelemen. Beide bieten regelmäßige Sprechstunden im Rathaus und stellten ihre Arbeit vor Ort jetzt auch in der Gemeinderatssitzung vor. Ein Schwerpunkt der Arbeit von Philipp Süß in Mönchweiler ist das Angebot für den Spracherwerb. „Sprache ist der Schlüssel für die Integration“, weiß er. Das gelte auch, obwohl für viele Ukrainer der Rückkehrwunsch noch immer ein Hemmnis sei. Für 16 Teilnehmer konnte der Integrationsbeauftragte bereits eine Lehrkraft für einen Sprachkurs gewinnen. Für den Kurs hofft er auf Fördermittel des Landratsamtes. Zudem will er in Mönchweiler ein Sprachcafé aufbauen.