Zu einem spannenden Tag des Kindersommers der Gemeinden Mönchweiler und Königsfeld hatte Förster Peter Gapp am Freitagvormittag den Nachwuchs eingeladen. Mit ihm von der Partie war auch Marisa Schwenninger, die Sachgebietsleiterin für Waldpädagogik beim Forstamt des Landkreises. Spannend war dieser Tag nicht nur, weil es naturgemäß im Wald immer etwas Neues zu entdecken gibt, sondern auch, weil die beiden Forstfachleute interessante Geschichten für die Kinder parat hatten.

Verwunderte Blicke

Mit einem herzlichen „Willkommen im Regenwald“ begrüßte Marisa Schwenninger die mit Regenjacken und Gummistiefeln ausgerüsteten Kinder und stieß auf verwunderte Blicke. Warum „im Regenwald?“, fragten sie sich. Die Antwort: Weil sich bei Regen – und es regnete am Freitag wahre Bindfäden – im Wald einiges verändert. Außerdem freuen sich die Förster aktuell über jeden Regen. Der Wald leidet unter der Trockenheit, weil sie für den Borkenkäfer ideale Bedingungen bietet.

Fasziniert hören Teilnehmer des Kindersommers der Gemeinden Königsfeld und Mönchweiler Förster Peter Gapp (von links) und Waldpädagogin Marisa Schwenninger bei ihren Erzählungen über Wölfe zu.

Erste Station der kleinen Waldforscher war die Waldpädagogikhütte der Gemeinde Mönchweiler oberhalb des Grillplatzes. Große Augen machten die Kinder bei all den ausgestopften Tieren, die hier gezeigt werden. In aller Ruhe konnten so die optischen Merkmale von Mäusebussard, rotem Milan oder auch einem Eichhörnchen entdeckte werden. Beim Betrachten des Wiesels erklärte Peter Gapp, dass aktuell ein Jahr mit vielen Mäusen sei. Das bedeute, es gebe auch viele Wiesel. Die Chance, einen in der freien Natur zu sehen, sei deshalb dieses Jahr besonders groß.

Vom Vollernter bis zum Sägewerk

Eine kurze Einführung in die Waldwirtschaft gab es auch noch. Vom Fällen eines Baumes mit einem Vollernter bis hin zur computergesteuerten Arbeit eines Sägewerkes hatte Peter Gapp alles in großen Fotos festgehalten, anhand derer er den Kindern das Notwendige erklären konnte. So war zum Beispiel deutlich zu sehen, welche Farbunterschiede das Holz eines gesunden Baumes und das eines vom Borkenkäfer befallenen Baumes hat.

Und dann entdecken sie einen Wolf

Schnell siegte die Neugier der Kinder auch, als sie in Peter Gapps Bildersammlung das Foto eines Wolfs entdeckten und von ihm erfuhren, dass diese Tiere auch bei uns zunehmend wieder heimisch werden. Mit großen Ohren wurde die Geschichte eines Luches vernommen, der über die Schweizer Grenze und damit den Rhein in den Schwarzwald gekommen war.

Selten ein Schaden ohne Nutzen

Der trockene Sommer habe abgesehen von den Schäden des Borkenkäfers durchaus auch etwas Positives, verriet Peter Gapp den Kindern. An Stellen, an denen durch die Stürme des vergangenen Winters im Wald nun große Lücken klaffen, finden nun Disteln und anderen blühende Pflanzen genügend Platz und Licht. Diese wiederum seien für Insekten besonders wertvoll. Auch seien an solch warmen, sonnenreichen Plätzen Reptilien wie die Waldeidechse gerne daheim. Ganz besonders profitiere von solchen kahlen Stellen im Wald auch der im Schwarzwald beinahe ausgestobene Auerhahn.

Überraschung mit Würstchen

Auch beim Durchstreifen des Waldes entdeckte die kleine Forschergruppe des Kindersommer einiges Spannende. So fanden die Kinder viele Insekten unter Rindenschuppen alter Baumstümpfe, beobachteten intensiv die emsigen Ameisen auf ihrem Haufen und lernten verschiedene Baumarten zu unterscheiden. Sie zerrieben die Weißtannennadeln zwischen den Fingern und rochen so auf einmal Weihnachtsduft mitten im Sommer, fanden Wanzen, Mistkäfer und Tausendfüßler und wurden zurück an der Hütte durch Mitarbeiter des Gemeindebauhofs mit gegrillten Würstchen überrascht.