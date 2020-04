Zurück in der Heimat: Marc Rieber lässt derzeit Behandlungsräume im früheren Volksbank-Domizil einrichten – und arrangiert sich mit Corona.

In einer Zeit, in der Physiotherapeuten die große Mehrzahl ihrer Termine und Behandlungen wegbricht, wird Marc Rieber in Mönchweiler Anfang Mai seine neue Physiotherapie-Praxis eröffnen. Der 49-Jährige verlegt damit seinen Praxissitz von Überlingen