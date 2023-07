Der Mönchweiler Spezialist für Prototypen und Kleinserien, VMR, gehört jetzt zur Gruppe Henngineered. Im Juni 2022 stand bei VMR eine der bislang wegweisendsten Veränderungen in der Unternehmensgeschichte an. Nachdem das Unternehmen kurz zuvor sein 30-jähriges Bestehen gefeiert hatte, verkaufte Eigentümer Thomas Viebrans die Firma an die österreichische Henn Connector Group. Zum Jahresende 2022 schied Viebrans aus dem Unternehmen aus.

Die Henn Connector Group setzte damit ihren Wachstumskurs fort. Zur Gruppe gehören neben VMR seit 1. Juli unter anderem auch die Gesellschaften TKW Molding in Blankenhain und UFT Produktion in Heinsdorfergrund. Diese drei Unternehmen treten jetzt als neue Gruppe mit Namen Henngineered auf. Durch diesen Schritt wollen die Tochterunternehmen der österreichischen Henn Connector Group den Kunden ein breiteres Material- und Technologieportfolio sowie umfassendere Unterstützung bei der Industrialisierung unter einem Dach bieten.

„Nun treten wir gemeinsam als Henngineered auf und können unseren Kunden ein noch breiteres Spektrum an Materialien und Technologien sowie eine umfassende Unterstützung bieten“, sagt Henngineered-Geschäftsführer Christoph Jandl gemäß einer Pressemitteilung des Unternehmens. Im vergangenen Jahr erzielte die gesamte Henn Gruppe knapp 140 Millionen Euro Umsatz und beschäftigte weltweit 550 Mitarbeiter.

70 Mitarbeiter in Mönchweiler

In Mönchweiler hat das Unternehmen rund 70 Mitarbeiter. Zwölf weitere Stellen seien ausgeschrieben, sagt Tobias Hauser, seit Jahresbeginn Geschäftsführer von VMR und jetzt neu Standortleiter und Prokurist. Sein Co-Geschäftsführer Lukas Bitschnau ist aus dem Unternehmen ausgeschieden. Tobias Hauser ist sich sicher, wenn alle Rädchen des neuen Verbundes störungsfrei ineinandergreifen, könne die Gruppe erfolgreicher werden, als es VMR alleine geschafft hätte.